187 Straßenbande: Streit mit Fler eskaliert - Rapper macht krasse Ansage an Gzuz 

Der Streit zwischen 187 Straßenbande und Rapper Fler ist jetzt endgültig eskaliert. Rapper Fler reagiert mit einer krassen Ansage an Gzuz.

Hamburg - Der Streit zwischen 187 Straßenbande und Kontrahent Fler ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Wie nordbuzz.de* berichtet, sorgten Rapper Bonez MC und Fler für ein Zuspitzen der Lage, indem sie sich gegenseitig per Chat Ansagen machten. Die heftige Aktion, die Fler daraufhin brachte, ließ den Streit endgültig eskalieren.

Streit zwischen 187 und Fler eskaliert: Bonez MC macht krasse Ansage an Fler

Bonez MC forderte in dem Chat seinen Kontrahenten Fler tatsächlich zu einem Kampf heraus. Zudem beleidigte er ihn als "feigen Hund". Daraufhin antwortete Fler, er sei bereit dazu gegen den Rapper der 187 Straßenbande in den Ring zu steigen. Doch Bonez MC setzte noch einen drauf und warf Fler vor, mit seinen Ansagen lediglich mehr Follower generieren zu wollen. Als Krönung ging Bonez MC so weit, den Chatverlauf zwischen ihm und Fler zu veröffentlichen. Erst kürzlich musste Bonez MC einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als eine wichtige Person in seinem Leben ermordet wurde, wie nordbuzz.de* berichtet.

187 Straßenbande gegen Fler: Der Berliner Rapper veröffentlicht heftigen Chatverlauf mit Gzuz

Fler setzte seinerseits den Schlagabtausch fort, indem er einen Chatverlauf zwischen sich und Bonez MCs Straßenbande-Kollege Gzuz veröffentlichte. In dem Chat vom 24. Dezember 2018 wünscht Gzuz Fler ein "frohes Fest" und zieht ausgiebig über seinen Berliner Kontrahenten her. Zudem stellt er fest, dass Fler anscheinend ein ernsthaftes Problem mit ihm habe. Flers Antwort fällt dementsprechend aggressiv aus. Er droht Gzuz ganz offen und bezeichnet ihn als "Junkie". Sollte sich die Situation nicht bald entspannen, dürfte das Aufeinandertreffen der verfeindeten Lager bei der nächsten gemeinsamen Veranstaltung extrem interessant werden.

+ Der Chatverlauf zwischen Gzuz und Fler © Screenshot Instagram Fler

