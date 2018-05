Sylvie Meis postet ein Foto von der Liebe ihres Lebens

Sylvie Meis (39) ist aktuell Single und scheint ihr Leben zu genießen. Nun überrascht die 39-Jährige mit einem Post auf Instagram ihre Fans. Dabei nimmt die Moderatorin kein Blatt vor den Mund.

München - Mit den Männern hat Sylvie Meis (39) kein Glück. Nach der Trennung Rafael van der Vaart (35) schien es als hätte die hübsche Blondine endlich wieder ihr Glück gefunden. Die Moderatorin schwebte vergangenes Jahr auf Wolke sieben und die Hochzeitsglocken sollten bimmeln. Doch dann war es plötzlich aus und vorbei mit ihrer großen Liebe Charbel Aouad (36).

Nach dem Beziehungs-Aus im Oktober ließ sich Sylvie Meis nichts anmerken und rührte die Werbetrommel für ihre Dessous-Kollektion. Auf Instagram präsentierte sie regelmäßig ihrenMega-Body in verführerischer Spitze. Trotz Single-Status sorgte die Moderatorin weiter für Liebes-Gerüchte: Sie zeigt sich plötzlich zum ersten Mal ganz in weiß und schon wurde über eine spontane Hochzeit spekuliert.

Sylvie Meis hat ihr Herz schon lange vergeben

Nun überrascht Sylvie Meis mit einem ganz intimen Geständnis. Ihr Herz hat sie nämlich schon lange an einen Menschen vergeben: an ihren Sohn Damian (12). Zu seinem Geburtstag postete Mama Meis ein ganz besonders niedliches Foto und schreibt: „Vor 12 Jahren ist die Liebe meines Lebens geboren. Happy Birthday, Baby“.

Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am Mai 27, 2018 um 11:02 PDT

Fußballer Rafael van der Vaart (35) hat natürlich zum Geburtstag seines Sohnes auch ein Foto auf Instagram gepostet. Auf der Aufnahme ist van der Vaart im Fußballtrikot an der Seite von Damian zusehen. Vater und Sohn halten Händchen. „Die Zeit vergeht wie im Flug... Besonders wenn du tust, was du am meisten liebst: Fußball spielen“, schreibt van der Vaart.

Ein Beitrag geteilt von Rafael van der Vaart (@rafaelvdvaart) am Mai 28, 2018 um 5:17 PDT

Was macht eigentlich Rafael van der Vaart?

Rafael van der Vaart, der aktuell beim dänischen Verein FC Midtjylland unter Vertrag steht, war bis 2013 mit Sylvie Meis verheiratet. Der niederländische Fußballspieler ist mit der niederländischen Handballspielerin Estavana Polman (24) zusammen, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Lesen Sie wie seine Ex-Frau Sylvie Meis reagiert hat.

ml