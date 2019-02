Tim Mälzer: Koch aus "Kitchen Impossible" schockt im TV mit Beichte bei Jenke von Wilmsdorff

Tim Mälzer, Koch aus "Kitchen Impossible" auf Vox, schockt bei "Jenke Über Leben" mit Jenke von Wilmsdorff mit einer Beichte. Der Koch aus Hamburg ist dabei offen wie nie zuvor.

Hamburg - Tim Mälzer (47) ist nicht nur bekannt für sein außerordentliches Koch-Talent, sondern auch für seine humorvolle und spitzzüngige Art. Mit dieser norddeutschen "Kodderschnauze" treibt der Star-Koch insbesondere seine Konkurrenten in der Sendung "Kitchen Impossible" auf Vox oftmals in den Wahnsinn.

In der RTL-Sendung "Jenke Über Leben" mit Jenke von Wilmsdorff (53) zeigte sich der Star-Koch von einer ganz anderen Seite und überraschte mit einem schockierenden Geständnis, wie nordbuzz.de* berichtet.

Tim Mälzer: Bei RTL spricht Koch von "kitchen Impossible" in TV-Sendung "Jenke Über Leben" über Burnout und Alkohol

+ Tim Mälzer und Jenke von Wilmsdorff bei "Jenke Über Leben" © MG RTL D Als Gast der neuen RTL-Sendung "Jenke Über Leben" begab sich Tim Mälzer (Kitchen Impossible) gemeinsam mit Jenke von Wilsdorff auf einen beschwerliche Afrika-Trip, der die beiden an ihre körperlichen und mentalen Grenzen brachte. Hier gewährte der Tim Mälzer tiefe Einblicke in seine Vergangenheit und berichtet, mit welchen Schwierigkeiten der Vox-Star gerade zu Beginn seiner Karriere zu kämpfen hatte: totale Erschöpfung und Alkohol-Probleme.

Tim Mälzer aus "Kitchen Impossible": Burnout und Alkohol-Abstürze - Mit dem TV-Erfolg kommen beim Star-Koch die Probleme

+ Fernseh-Koch Tim Mälzer in seiner Sendung "Schmeckt nicht, gibt's nicht" © picture-alliance/ dpa

2003 legte Tim Mälzer auf VOX mit der Koch-Show "Schmeckt nicht, gibt's nicht" den Grundstein seines heutigen TV-Erfolgs. In der beliebten Sendung bewies der Schnellredner nicht nur sein Koch-Talent, sondern zeigte auch seine Entertainer-Qualitäten. Zweimal wurde die Sendung für den "Deutschen Fernsehpreis" nominiert. Auch mit "Kitchen Impossible" feiert Tim Mälzer Quoten-Erfolge. Doch diese haben ihren Preis: Tim Mälzer steht enorm unter Druck. Er arbeitet und trinkt zu viel. Sein Leben gerät aus dem Gleichgewicht.

Tim Mälzer spricht bei RTL mit Jenke von Wilmsdorff über dunkle Phasen seines Lebens

+ 2006 wurde Tim Mälzer als bester Fernseh-Koch mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet © picture-alliance/ dpa/dpaweb

"Ich bin ja mal in eine Art Burnout gerutscht. Ich war knapp 30 Jahre alt, hatte mich gerade selbstständig gemacht mit meinem eigenen Laden und habe gearbeitet wie eine Hafenhure", berichtet Tim Mälzer im Zuge der RTL-Sendung "Jenke Über Leben" aus dieser dunklen Phase seines Lebens. Zu dieser Zeit drehte der Star-Koch unglaubliche 500 Sendungen in drei Jahren. "Ich bin wahnsinnig einsam geworden dadurch, kein Partner, kein Familienmitglied, kein Freund hat Kontakt zu mir bekommen", gesteht Tim Mälzer.

Burnout und Alkohol-Abstürze: Tim Mälzer bricht im TV-Studio zusammen

+ In der neuen RTL-Sendung gewährt Tim Mälzer tiefe Einblicke in seine Vergangenheit © MG RTL D

Um "runter kommen zu können" zog Tim Mälzer in seiner spärlichen Freizeit nachts um die Häuser und trank exzessiv Alkohol, worunter die Beziehung zu seiner damaligen Partnerin Nina Heik leidet. Der Star-Koch betreibt dieses Spiel so lange, bis er eines Tages im TV-Studio zusammenbricht. Auf die Frage, wie viel Alkohol er damals durchschnittlich konsumiert habe, antwortet Tim Mälzer salopp:"Wer säuft und noch sagen kann, wie viel er säuft, hat nicht gesoffen."

Burnout und Alkohol-Abstürze: Star-Koch Tim Mälzer will anderen Betroffenen helfen

+ Mit seinem mutigen Geständnis möchte Tim Mälzer anderen Betroffenen weiterhelfen © MG RTL D

In der RTL-Show "Jenke Über Leben" sprach Tim Mälzer unter anderem so offen über seinen-Alkohol-Missbrauch, um anderen Betroffenen helfen zu können und Mut zu machen.

"Ich habe die Gelegenheit gehabt, Gehör zu bekommen und das ist, was ich heute vermitteln will: Es ist okay, wenn du mal in einer Krise in deinem Leben steckst und am Boden liegst und dann auch Hilfe suchst und da sehr stark wieder rauskommst", lautet Tim Mälzers Fazit.

