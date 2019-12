Das deutsche Top-Model Toni Garrn (27) und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (29/Adam in „Magic Mike“) sind jetzt offiziell ein Paar.

Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer sind ein Paar.

Das gab sie an Silvester bei Instagram bekannt.

Vor wenigen Monaten hatte sie in Cannes für Wirbel gesorgt.

Update vom 31. Dezember 2019: Toni Garrn erklärte auf Instagram: „Am Weihnachtsabend überraschte mich mein Liebster auf Knien mit der Bitte, für immer sein zu sein.“ Sie könne es nicht erwarten, (fast) jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen. An Garrns Finger ist ein Ring zu sehen. Pettyfer schrieb ebenfalls auf Instagram: „Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides.“ Beide veröffentlichten ein Kurzvideo, dass sie küssend zeigt. Mehrere Medien, darunter die „Bunte“ und „Promiflash“, sprachen von Verlobung.

Unser Artikel vom 22. Mai 2019:

Cannes - Topmodel Toni Garrn (26) sorgte auf dem Roten Teppich in Cannes für DAS Tuschelthema. Die Ex-Freundin von Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio und NBA-Profi Chandler Parsons hatte ein sehr gewagtes Designer-Outfit für ihren Auftritt gewählt.

In einem langen weißen Kleid zog die Hamburgerin bei der Filmpremiere „A Hidden Life“ alle Blicke auf sich. Kein Wunder - die Abendrobe hatte einen hohen Schlitz, und den stellte Toni Garrn gekonnt zu Schau.

Denn der freizügige Schnitt ließ sehr tief blicken. Das gesamte linke Bein - von der Fessel bis zum Oberschenkel - war zu sehen. Und es ging noch einen Tick höher. Vom Oberschenkel bis zum Ansatz der Beckenknochen war alles zu erblicken.

„Unten ohne?“ - Topmodel sehr viel Bein in Cannes

Kein Dessous störte, kein Slip war zu sehen. Hatte die 26-Jährige etwa ihr Höschen vergessen? Ob das Topmodel wirklich unten ohne auf ihren High Heels im Blitzlichtgewitter unterwegs war?

Diese pikante Frage lässt sich wohl abschließend kaum klären. Allerdings hielt das Topmodel nach dem glamourösen Walk über dem roten Teppich den Schlitz mit ihrer Hand zu. Die russische Designerin Ulyana Sergeenko hat auf ihrem Instagram-Account einen Clip gepostet, der das deutlich zeigt. Die 26-Jährige war sich bestimmt bewusst, welchen Wow-Effekt ihr Outfit auslöst.

+ Toni Garrn zeigt in Cannes sehr viel Bein. © AFP / ANTONIN THUILLIER

Das Topmodel ist ja schließlich schon lange im Fashion-Zirkus unterwegs. Toni Garrn wurde zufällig als Model bei einem Fanfest zur Fußball-WM 2006 in Hamburg entdeckt. Die Marke Calvin Klein verhalf Toni Garrn zum Durchbruch. Es folgten Luxuslabels wie Victoria’s Secret, Fendi, Jil Sander und Prada. Seit 2017 versucht sich das Topmodel als Schauspielerin, spielte in Filmen „Under the Bed“ und „You are wanted“ mit. Mit Schauspieler Leonardo DiCaprio war sie von 2013 bis 2014 liiert.

Bei GNTM war Toni Garrn auch dabei. Model-Mama Heidi Klum holte sich in der 14. "Germany's Next Topmodel"-Staffel Toni Garrn als Gast in die Jury. Was in der aktuellen Staffel passiert, können Sie übrigens in unseremGNTM-Live-Ticker verfolgen.

