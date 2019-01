Kurz vor Weihnachten kam das erste Baby von Malin Andersson zur Welt. Nur vier Wochen später gab der Reality-TV-Star jetzt die tragische Meldung bekannt: Das Baby ist gestorben.

London - Drama um das britische TV-Sternchen Malin Andersson. Die 26-Jährige, die in England durch ihre Teilnahme in der Reality-Soap „Love Island“ bekannt wurde, hat ihr Baby nur vier Wochen nach der Geburt verloren.

Das Baby von „Love Island"-Star Malin Andersson kam zu früh zur Welt

Am 23. Dezember brachte Andersson ihre Tochter Consy - benannt nach ihrer verstorbenen Mutter, die im November 2017 den Kampf gegen Hautkrebs verloren hatte - zur Welt. Das Baby kam zu früh, der eigentliche Geburtstermin war erst sieben Wochen später angesetzt. Auf Instagram postete der TV-Star damals ein Foto, auf dem das Neugeborene an zahlreiche Schläuche angeschlossen zu sehen war. „Sie ist so schön, wir sind total verliebt in sie und fühlen uns so gesegnet, dass sie hier ist, aber aufgrund von Komplikationen wird sie derzeit in der Great Ormond Street gepflegt ...“, kommentierte die frischgebackene Mutter damals kurz nach der Geburt.

Auf Instagram ließ Andersson ihre Follower weiter am aktuellen Gesundheitszustand der Kleinen teilhaben. Am 9. Januar meldete sich die 26-Jährige dort erneut zu Wort: „Baby Consy ist immer noch auf der Intensivstation und kämpft jeden Tag“, schrieb sie zu einem weiteren Foto, das Consys kleines Händchen zeigte. Ihr größter Wunsch sei es, ihr Baby zu halten, so der Reality-Star weiter.

Doch das sollte ihr nicht mehr vergönnt sein. Am 22. Januar, nur gut vier Wochen nach der Geburt, starb ihr Töchterchen, wie Andersson per Instagram mitteilte.

„Ganz in dich verliebt... und meine Mama wollte nur, dass du bei ihr bist. Deine Zeit war noch nicht bereit. Mami liebt dich. Ich bin jeden Tag bei dir geblieben... Du hast deine Augen ein letztes Mal für mich geöffnet und mir diese wunderschönen, großen, braunen Augen gezeigt. Es tut mir so leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Geh zu Oma, Consy. Mein Engel. Ruhe in Frieden, Consy Gloria Emma Andersson-Kemp. 23.12.18 - 22.01.19“, so die ergreifenden Worte von Malin Andersson.

In fast 18.000 Kommentaren (Stand 28.1., 14 Uhr) bekunden Anderssons Follower ihr Beileid und Mitgefühl und zeigen ihre große Trauer.

