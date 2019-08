TV-Star zeigt sich oben ohne am See - doch dieses Video hat einen ernsten Hintergrund

Evelyn Burdecki wollte mit einem Oben-ohne-Video ein Zeichen gegen Belästigung auf Instagram setzen.

München - Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki hat sich in einem Video bei Instagram oben ohne gezeigt, um sich gegen sexuelle Belästigung einzusetzen. In dem Video sieht man Evelyn Burdecki oben ohne an einem See sitzen, vor ihr befinden sich ein Schwan und ein paar Enten.

Unter dem Video schrieb die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin: „Diese freundlichen Gesellen sind die Einzigen, die exklusive Einblicke bekommen! Schwäne sind nämlich treue Gesellen! So einen wünsche ich mir für meine Zukunft auch, also einen treuen Gesellen!“

Evelyn Burdecki: Manche Fans über Oben-ohne-Video wenig begeistert

Ihre Follower zeigten sich von diesem Post wenig begeistert. Denn einen Tag zuvor hatte sie auf Instagram einen Beitrag gepostet, bei dem sie sich über sexuelle Belästigung auf Instagram beschwert hatte. Einige ihrer Fans schrieben unter dem Oben-ohne-Post, dass sie mit solchen Videos oder Bildern mit einem tiefen Dekolleté nur mehr auf sich aufmerksam machen würde und die Belästigungen auf sich ziehen würde. Andere hingegen sahen das Video weniger kritisch und schrieben, dass man sowieso nur ihren Rücken sehe und ihr Statement daher trotzdem eindeutig herübergebracht wird.

Evelyn Burdecki: Klares Statement gegen Belästigung auf Instagram

In der Vergangenheit wurde Evelyn Burdecki wohl immer wieder Opfer von sexueller Belästigung. Dazu hatte sie am Montag auf ihrem Instagram-Account geschrieben: „Niemand, ob eine öffentliche Person oder nicht, sollte sich so ekelhaften Situationen ausgesetzt fühlen! Schämt euch!“ Sie kündigte außerdem an, in Zukunft bei solchen Vorfällen die Polizei einzuschalten.

Für diese klare Aussage hatte sie von ihren Followern viel positives Feedback erhalten. Unter den Kommentaren ließen sich Äußerungen wie „starke Frau“ oder „An deiner Stelle hätte ich auch so etwas gemacht“ finden.

