Vanessa Blumhagen im Wow-Kleid - das Foto machte ein A-Promi - und zeigt sich gleich doppelt

Sonst wenig Kleidung, diesmal Wow-Kleid: Vanessa Blumhagen begeistert das Netz mit ihrem neuen Foto. Dabei hat sie das Bild ausgerechnet einer ihrer Promi-Kolleginnen zu verdanken.

Update vom 5. August 2019: Na, das kommt uns doch bekannt vor! Während es so mancher Promi beschämend findet, mehrere Male im gleichen Outfit abgelichtet zu werden, scheint das Vanessa Blumhagen nicht so zu sehen. Oder womöglich ist sie auch einfach nur so verliebt in ihr neues Kleid, dass sie es gleich gar nicht mehr ausziehen will. So begeisterte sie das Netz vor nur wenigen Tagen schon mit ihrem bunt-gemusterten Sommerlook (s. unten) und hat ihn sich nun gleich ein weiteres Mal übergestreift, wie sie in guter alter Tradition einmal mehr auf Instagram dokumentiert.

„Wenn man den Moment und das Leben genießt“, kommentiert sie ihren Post, der sie strahlend und in ihrem offensichtlich neuen Lieblingskleid auf dem Roten Teppich bei der „Remus Lifestyle Night“ zeigt. Und wie auch schon bei ihrem letzten Posting finden die Fans den aktuellen auch einfach wieder nur „Wow“. Sie loben die Frühstücksfernsehen-Moderatorin für ihren guten Geschmack - und ihre schönen Beine, die durch den Schlitz des Kleides zur Geltung kommen. Vielleicht ist es auch genau das, was der auch sonst recht zeigefreudigen Blumhagen so gut an ihrem Sommerlook gefällt.

Vanessa Blumhagen im Wow-Kleid - das Foto machte ein A-Promi

Originalmeldung vom 4. August 2019:

Mallorca - Zugegeben, Vanessa Blumhagen hat in der Vergangenheit zumeist mit eher weniger Stoff am Körper auf sich aufmerksam gemacht. Doch das könnte sich nun geändert haben, denn nun begeistert die Moderatorin ihre Fans wieder mit ihrem Wahnsinns-Outfit - doch dieses Mal ist das ausgerechnet ein XXL-Sommerkleid. Gut, Blumhagens Schulterpartie ist zwar dank geschickt gewickelter Träger trotzdem frei, doch ihr restlicher Körper wird von dem bunt gemusterten Stoff gut verhüllt.

Vanessa Blumhagen: Dieser A-Promi stand hinter der Linse

Doch nicht nur Vanessa Blumhagens Dress, sondern auch die prominente Fotografin überrascht: Hinter dem vermeintlich zufälligen Schnappschuss steckt nämlich keine Unbekannte: „Wenn Vera Int-Veen mal schnell ein Foto macht“, bedankt sich Vanessa Blumhagen bei ihrer prominenten Fotografin.

Vanessa Blumhagens Fans feiern neuen Look der Moderatorin

Und auch das Netz scheint der Meinung zu sein, Blumhagens Post habe durchaus ein paar nette Worte verdient: „Sehr gut geroffen, tolles Bild“ und „Tolle Frau - tolles Foto“, lobt das Netz das berühmte Model-Fotografin-Duo.

Mit den Worten „Bildhübsch“ , „bezaubernd“ und „sieht klasse aus“ freuen sich die Anhänger der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin über deren neusten Post. Ihrer Meinung nach ist die 41-Jährige aber immer eine „hübsche und schöne Frau“ beziehungsweise einfach „immer super“.

Die Fans sind aber nicht nur begeistert von Vanessa selbst, sondern auch von ihrem Outfit und hätten am liebsten gleich gern ihren ganzen Kleiderschrank, wie sie schreiben, denn die Moderatorin habe immer „so schöne Kleider“.

„Hat Style“, finden auch andere User und wundern sich, wo Vanessa Blumhagen ihre Klamotten denn her habe.

Auch dieses Detail begeistert die User an Vanessa Blumhagens neuem Post

Doch auch von noch so viel Stoff lassen sich die User nicht ablenken. So ist es gerade ein vermeintlich kleines Detail, auf das deren Blick ebenfalls fällt: „Was für hübsche Ohrringe“, kommentieren Vanessas Fans ihren Schmuck und sehen in ihm „gutes Material“.

Und auch die Mimik der Moderatorin sticht den Fans ins Auge, denn die sieht ihnen zu Folge „wirklich scharf“ aus. Tatsächlich scheint Vanessa Blumhagen - wohl nicht zuletzt dank ihrer Arbeit beim Frühstücksfernsehen“ zu wissen, wie frau sich vor der Kamera präsentiert. Denn auch wenn Vera Int-Veen das Foto ja angeblich „mal schnell“ gemacht haben soll, so blickt Vanessa dennoch direkt in die Kamera - ein flirtendes Lächeln auf leicht geöffneten Lippen und ein verführerischer Wimpernaufschlag inklusive.

Vanessa Blumhagen: Das wünschen sich ihre Fans für den nächsten Post

Dennoch - oder vielleicht auch gerade deshalb - hätten ihre Fans auch einen neuen Vorschlag für sie und fragen: „Wie wärs denn mal mit einem ganz natürlichen Bild?“

Das kann Vanessa ja dann vielleicht bei ihrem nächsten Post beherzigen. Denn so, wie man die Moderatorin kennt, wird es auf ihrem Instagram-Account auch zur sonst eher ruhigen Sommerurlaubszeit wohl nicht wirklich sonderlich still werden.

So entzückte die Moderatorin ihre Fans zuletzt beispielsweise bereits mit ihrem durchsichtigen Oberteil oder einem augenscheinlich noch freizügigerem Post. Doch als sich Vanessa Blumhagen einmal besonders elegant zeigte, war es gerade ein „grauenhaftes“ Detail, das ihre Fans spaltete.