Vanessa Mai spricht offen über ihre Mini-Brüste und setzt mit heißem Foto ein Statement

Vanessa Mai (26) hat mit einem heißen Foto auf Instagram eine wichtige Botschaft an ihre Fans veröffentlicht. Nun erklärt die Schlagersängerin ihre freizügige Busen-Botschaft.

Update vom 15. April 2019: Vanessa Mai (26) hat keine Scheu, ihren Körper zu präsentieren. Auf Instagram postet die Schlagersängerin regelmäßig Fotos, die ihre Fans richtig in Wallung bringen.

Seit einiger Zeit verknüpft Vanessa Mai auch einige Fotos mit einer persönlichen Botschaft. So machte sich die hübsche Brünette zum Beispiel über ihre kleinen Busen lustig; nannte ihn „Flachland“, „Männerbrust“ (siehe unser Update vom 9. April 2019).

Vanessa Mai: Schlagersängerin steht zu ihren Brüsten

Nun sagt die Schlagerprinzessin in einem weiteren Post auf Instagram dem sogenannten Body Shaming den Kampf an. Ihre Botschaft an die Fans: Niemand ist perfekt. Jeder ist einzigartig.

Neben ihrer Oberweite - „Körbchengröße A“ - bekennt sich Vanessa Mai zu weiteren Makeln, wie zu einem Feuermal, das unter ihrer rechten Brust zu sehen ist.

„Ich bin nicht mal 1,70m groß, habe ein Minus-A-Körbchen mit einem auffälligen Feuermal, einen total schiefen Unterkiefer und mein eines Auge ist kleiner als das andere. Ich bin übermäßig ehrgeizig, ungeduldig und oft habe ich meine Emotionen nicht richtig im Griff. Ich spreche kein perfektes Englisch, habe tierische Flugangst und bin eine echte Niete in Mathe. Es gibt wesentlich Schlimmeres! Und ich weiß: Genau so, wie ich nun mal bin, bin ich die beste Version, die es von mir gibt“, schreibt Vanessa Mai zum Post. Fast 55.000 Menschen haben diesen Insta-Post geliked und ein Herzchen vergeben (Stand: 15. April).

Bei ihren Fans kommt ihr Kampf gegen den Schönheitswahn gut an. Ihre offenen Worte gefallen.

„Bestätigt OMG, DANKE für so viele ehrliche und vor allem menschliche Statements von euch unter #BesteVersion Wenn wir verstehen, dass es nur diese eine Version von uns gibt, wissen wir auch, dass es keine bessere geben kann! Jede und Jeder von uns ist genau so wie sie oder er jetzt ist einzigartig!“, schreibt Vanessa Mai zum Post und setzt als Punkt ein Emoji mit gefalteten Händen, um „Danke“ zu sagen.

Vanessa Mai möchte ihre Bekanntheit weiter nutzen „Menschen Mut zu machen, damit sie sich so akzeptieren können, wie sie sind!“, wie in einem aktuellen Post zu erfahren ist.





Busen-Botschaft: Vanessa Mai spricht offen über die Größe ihrer Brüste

Update vom 9. April 2019: Vanessa Mai (26) gibt sich auf Instagram mega selbstbewusst. Die Sängerin scheint sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. Die 26-Jährige postet gerne Fotos von ihrem Sixpack oder sich in ultra knappen Shorts und im Bikini am Strand.

Nun posiert Vanessa Mai mit einem sogenannten „Underboob“ auf Instagram. Ihr Top ist so von kurz, dass ihre Brüste unter dem Stoff hervorblitzen. Dazu trägt sie auf den Schwarz-Weiß-Fotos eine Paperback-Jeans mit extrem hoher Taille (High-Waist).

Vanessa Mai: Body-Statement

Zu den scharfen Aufnahmen hat die 26-Jährige ein überraschendes Statement gepostet. Dabei spricht die Sängerin ziemlich offen über ihre Brüste - bzw. über deren Größe.

„Ich fühle mich wohl mit meinem ‚Flachland‘, meiner ‚Männerbrust‘, meinem ‚Ast vor den Hütten‘. Und dieses Glück sollte jeder von uns finden, fühlt euch wohl in eurem Körper und lasst euch von niemandem einen Makel einreden!“, schreibt Vanessa Mai zum Post. Das genaue Gegenteil ist für diese Frau ein Problem, deren Brüste immer weiter wachsen.

Ihre ehrliche Art kommt bei ihren Followern durchweg gut an, wie die Reaktionen auf ihr Statement gegen Body Shaming zeigen.

„Du gibst einem doch immer wieder das Selbstbewusstsein, zu sagen ‚ja, ich bin die beste Version von mir! ‘ und ‚Wahre Worte...Danke für deine Kraft!‘, kommentieren die Fans.

Vanessa Mai hat mit dem Busen-Geständnis scheinbar einen wunden Punkt bei ihren Fans getroffen. Ihr Post scheint bei einigen sogar gegen ganz persönliche Selbstzweifel und Unwohlsein zu helfen.

„Zurzeit hab ich echt kaum Selbstbewusstsein.. aber du.. mit deinen Worten..es wird besser.. ich hab wieder mehr Selbstbewusstsein und ich fühle mich wohler und ja es geht mir wegen dir gut!! Du gibst mir Kraft“, offenbart sich eine Userin. Dieser Kommentar gefällt allein 26 anderen.

Vanessa Mai: Darum habe ich meine Tournee wirklich abgesagt

Unser Artikel vom 4. April 2019:

In einem Gala-Interview erklärt die Schlagersängerin Vanessa Mai jetzt noch einmal offiziell ihre Tourabsage. Viele ihrer Fans hat sie auf Instagram mit dem Post vom 19. März vor den Kopf gestoßen. Sie sage die Tour ab, weil sie sich in einem kreativen Schaffensprozess befinde, hatte die 26-Jährige geschrieben. Neben Verständnis reagierten auch viele ihrer Fans verärgert. Die Karten, die bereits im Vorverkauf ergattert wurden, bekamen die Fans aber erstattet.

„Ich bin jemand, der immer 100 Prozent geben will und ich weiß, wenn ich die Tour gemacht hätte, wäre keiner von uns glücklich gewesen, weil es nicht das gewesen wäre, was in mir drin ist“, sagte die Schlagersängerin im Gala-Interview. Sie bleibt damit bei der Aussage, die bereits vor Wochen auf Instagram gepostet hatte.

Vanessa Mai: Scheitert sie an ihren freizügigen Bildern?

Nur wenige Tage nach dieser Meldung hatte Promi-Experte des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“ Thorben erklärt, dass er den Grund für die abgesagte Tour eher woanders verorte: Musikalisch sei es um das aufstrebende Schlagersternchen still geworden. Für Aufsehen habe sie vor allem mit freizügigen Bildern auf Instagram gesorgt. Das käme bei den Schlager-Fans nicht gut an, vermutet der Experte.

Davon scheint Mai nichts wahrzunehmen. Im Gala-Interview spricht sie über ihren Kreativprozess. Es werde noch so viel kommen, worauf sich die Fans freuen könnten, erzählt sie weiter. Worüber sich die Fans bereits am Donnerstag freuen können ist, dass Mai auf Instagram ihr Top hochzieht und die ungeschönte Wahrheit hinter ihrem Six-Pack präsentiert.

Sie habe nach der Tourabsage die Kommentare ihrer Fans aufmerksam gelesen, sagt die Sängerin in dem Gala-Interview. Viele ihrer Fans hätte Verständnis gezeigt; einige aber auch nicht. „Du hast doch genügend Songs, zieh es doch einfach durch, mach doch einfach deine Tour“, hätte einer geschrieben. Aber das sei nicht ihr Anspruch. Über das Ergebnis ihrer Kreativ-Auszeit sagt sie in dem Gala-Interview: „Es wird sehr, sehr spannend.“

Schlagersängerin Vanessa Mai stellt Produktlinie vor

In dem Interview stellt Mai außerdem ihre Pflegelinie „Wolke 7“ vor, die sie für die dm-Marke Alverde promotet. Sie sei stark in die Produktentwicklung eingebunden worden, sagt sie gegenüber Gala. „Über die Textur, den Geruch, bis hin zum Design mit meinen persönlichen Zitaten - hinter allem steht 100 Prozent Vanessa.“