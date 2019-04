Schlagersängerin Vanessa Mai erklärt: Darum habe ich meine Tour wirklich abgesagt

So hätten ihre Fans sie gern gesehen: Vanessa Mai bei der großen Schlagernacht 2018 in Mannheim.

Einige Wochen nach Vanessa Mais überraschender Tourabsage über Instagram erklärt sie sich jetzt in einem Gala-Interview: „Ich bin jemand, der immer 100 Prozent geben will.“

In einem Gala-Interview erklärt die Schlagersängerin Vanessa Mai jetzt noch einmal offiziell ihre Tourabsage. Viele ihrer Fans hat sie auf Instagram mit dem Post vom 19. März vor den Kopf gestoßen. Sie sage die Tour ab, weil sie sich in einem kreativen Schaffensprozess befinde, hatte die 26-Jährige geschrieben. Neben Verständnis reagierten auch viele ihrer Fans verärgert. Die Karten, die bereits im Vorverkauf ergattert wurden, bekamen die Fans aber erstattet.

„Ich bin jemand, der immer 100 Prozent geben will und ich weiß, wenn ich die Tour gemacht hätte, wäre keiner von uns glücklich gewesen, weil es nicht das gewesen wäre, was in mir drin ist“, sagte die Schlagersängerin im Gala-Interview. Sie bleibt damit bei der Aussage, die bereits vor Wochen auf Instagram gepostet hatte.

Vanessa Mai: Scheitert sie an ihren freizügigen Bildern?

Nur wenige Tage nach dieser Meldung hatte Promi-Experte des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“ Thorben erklärt, dass er den Grund für die abgesagte Tour eher woanders verorte: Musikalisch sei es um das aufstrebende Schlagersternchen still geworden. Für Aufsehen habe sie vor allem mit freizügigen Bildern auf Instagram gesorgt. Das käme bei den Schlager-Fans nicht gut an, vermutet der Experte.

Davon scheint Mai nichts wahrzunehmen. Im Gala-Interview spricht sie über ihren Kreativprozess. Es werde noch so viel kommen, worauf sich die Fans freuen könnten, erzählt sie weiter. Worüber sich die Fans bereits am Donnerstag freuen können ist, dass Mai auf Instagram ihr Top hochzieht und die ungeschönte Wahrheit hinter ihrem Six-Pack präsentiert.

Sie habe nach der Tourabsage die Kommentare ihrer Fans aufmerksam gelesen, sagt die Sängerin in dem Gala-Interview. Viele ihrer Fans hätte Verständnis gezeigt; einige aber auch nicht. „Du hast doch genügend Songs, zieh es doch einfach durch, mach doch einfach deine Tour“, hätte einer geschrieben. Aber das sei nicht ihr Anspruch. Über das Ergebnis ihrer Kreativ-Auszeit sagt sie in dem Gala-Interview: „Es wird sehr, sehr spannend.“

Schlagersängerin Vanessa Mai stellt Produktlinie vor

In dem Interview stellt Mai außerdem ihre Pflegelinie „Wolke 7“ vor, die sie für die dm-Marke Alverde promotet. Sie sei stark in die Produktentwicklung eingebunden worden, sagt sie gegenüber Gala. „Über die Textur, den Geruch, bis hin zum Design mit meinen persönlichen Zitaten - hinter allem steht 100 Prozent Vanessa.“