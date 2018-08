Ob das so geplant war? Vanessa Mai rutscht in ZDF-Show immer wieder das Shirt hoch

Vanessa Mai hat bei ihrem Auftritt im knappen Shirt im ZDF-Fernsehgarten den Zuschauern intime Einblicke gewährt.

Mainz - Auf ihren Auftritt hatten vermutlich die meisten Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens hingefiebert:Schlagerstar Vanessa Mai war zu Gast in der Show, die Andrea Kiewel am Sonntag moderierte. In megaknappen ausgefransten Jeans-Hotpants, weißen Sneakers und einem Bauchfrei-Shirt mit der Aufschrift „Dirty Dancing“ sorgte die Sängerin (26) für Stimmung - nicht nur wegen ihres Songs. Das viel zu kurze Shirt gab jedes Mal, wenn sie den Arm hob, einen Blick auf einen roten Hauch von Nichts frei. Und sie hob den Arm seeeehr oft.

Auch den Zuschauern entging ihre Arm-hoch-Show nicht: „Na ja, bei dem Hemdchen braucht sie einen BH“, bemerkte ein User.

„Bin mal gespannt, ob wir noch zu sehen bekommen, dass sie auch rote Schlüpper trägt“, fragte sich ein weiterer.

„Fernsehgarten es ist wie ein Unfall, man weiß, dass es schlimm ist, aber man kann nicht wegschauen“, fand ein anderer Zuschauer.

Auf jeden Fall scheint das knappe weiße Short zu Vanessa Mais neuen Lieblingsoberteilen zu gehören, denn kurz nach der Ausstrahlung des Fernsehgartens teilte die Schlagersängerin mit ihren Fans das Foto eines Auftritts versehen mit #aboutlastnight, das sie in genau diesem Shirt zeigt ...

