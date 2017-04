„Verbotene Liebe“-Star an der Haustür mit Messer attackiert

Berlin - „Verbotene Liebe“-Star Inez Bjørg David hat etwas Schreckliches erlebt. Und das auch noch an ihrer eigenen Haustür. Nun äußerst sich Schauspielerin erstmals öffentlich zu diesem Vorfall.

Die in Berlin lebende Schauspielerin Inez Bjørg David (35) spricht in der „Bild“-Zeitung über eine Messerattacke an ihrer Haustür. Mitte März habe ein Mann geklingelt, sich als Bruder eines Nachbarn ausgegeben und angeblich ein Paket abholen wollen.

Packet-Trick

„Der Kerl guckte in meine Wohnung, fragte, ob ich allein sei. Meine Kinder waren zum Glück nicht zu Hause“, sagte die zweifache Mutter dem Blatt (Dienstag). Plötzlich habe der Unbekannte ein Messer gezückt. „Ich sah alles wie in Zeitlupe. Ich hatte im Rückblick weniger Angst, als ich hätte haben sollen.“ Sie habe laut geschrien und den Mann damit verscheucht. Die Polizei hat ihn dem Bericht zufolge inzwischen gefasst.

Die in Dänemark geborene Schauspielerin war mit ihren Rollen in der Seifenoper „Verbotene Liebe“ und der Telenovela „Sturm der Liebe“ bekanntgeworden. Danach war sie unter anderem in den Kinofilmen „Ich bin dann mal weg“ und „Für Emma und ewig“ zu sehen.

dpa