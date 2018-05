Wow! So heiß präsentiert Fitness-Model Paula Krämer ihren Traumkörper

Paula Krämer denkt an den letzten Urlaub - die Fans freuen sich darüber.

Paula Krämer weiß, wie sie ihren Traumbody präsentiert: Das hat sie mit ihrem neuen Bikini-Bild mal wieder bewiesen. Von Fans wird die Kasselerin jetzt mit Komplimenten überhäuft.

Kassel - Paula Krämer (21) begeistert ihre über 300.000 Abonnenten bei Instagram täglich mit Bildern von ihrem durchtrainierten Körper. Doch mit ihrem neuesten Post verschlägt das Kasseler Fitness-Model ihren Fans die Sprache - denn so hat sich die 21-Jährige lange nicht mehr gezeigt, wie extratipp.com* berichtet.

Paula Krämer: Mit diesem Foto macht sie ihre Fans sprachlos

Die schöne Kasselerin denkt unter ihrem neuen Bild auf Instagram an einen vergangenen Urlaub auf Ibiza zurück - und zeigt sich dabei ziemlich sexy: Nur in einem pinken Bikini spaziert Paula Krämer am Meer entlang. Im Hintergrund die Palmen und der schöne Strand.

+ Ihren Traumbody zeigt Paula Krämer auf ihrem Bikini-Bild. © Screenshot Instagram

Paula Krämer musste hart für ihren Body arbeiten

Für ihren Traumbody musste Paula Krämer hart arbeiten - früher war sie nämlich pummelig und sehr unzufrieden mit sich selbst. Doch das Bikini-Bild zeigt nur: Fitness und die richtige Ernährung haben sich ausgezahlt.

+ Hartes Training und die richtige Ernährung haben sich bei dem Fitness-Model ausgezahlt. © Screenshot Instagram

Fans lieben das neue Foto der Kasselerin

Die Fans sind von dem neuen Bild ganz hin und weg: "Und wieder inspirierst du mich!", "Der Bikini steht dir super!" oder "Du bist und bleibst meine Traumfrau! Du bist so perfekt, Paula" sind nur einige Beispiele aus den vielen Kommentaren.

Paula Krämer: Gibt sie hier Hoffnung auf mehr Bikini-Bilder?

Paula Krämer verrät in der Bildunterschrift: Sie vermisst das Meer, bräuchte nach ihrem Umzugs-Stress mal wieder eine Auszeit. Falls Paula sich eine Pause gönnt und demnächst mal wieder Zeit am Meer verbringt, können sich Fans freuen - da wird die Kasselerin ihren perfekten Body sicher öfter so leicht bekleidet präsentieren.

