YouTube-Star mit gespreizten Beinen - dort ist Obszönes zu sehen - „So niveaulos, dass ...“

TV-Star Joyce Ilg hat erneut ein obszönes Foto bei Instagram gepostet - das einmal mehr für eine Warnung von Kai Pflaume gesorgt hat.

Update vom 23. April 2019: Sie hat es wieder getan! Nachdem sich YouTube- und „Verstehen Sie Spaß?“-Star Joyce Ilg (35) im Dezember als „Weihnachtsschlampe“ bezeichnete und entsprechend fotografieren ließ, hat sie auch Ostern für ein obszönes Foto genutzt.

Sie sitzt an eine Tür gelehnt auf dem Boden. Die Beine hat Joyce Ilg gespreizt, sie trägt nur ultraknappe Hotpants. Und der Blick geht natürlich auf das, was da an den Schenkeln liegt. Sie lenkt auch gleich alle Augen darauf mit den Worten „Hase Joyce hat Eier! Eiersuche abgeschlossen“ - eine ziemlich obszöne Anspielung! Die natürlich auch den Fans nicht verborgen bleibt.

„So niveaulos, dass es eigentlich von mir stammen könnte. Ich hätte dafür halt die Hosen ausziehen müssen“, kommentiert ein (männlicher) Fan. „Manchmal frag ich mich echt, ob ich da richtig lese“ wundert sich ein weiterer. „Etwas zu derb für mein Geschmack“ findet‘s ein anderer. Und „Das verstört mich auf so vielen Ebenen“, heißt es ebenso.

Der Schmuddel-Humor kommt bei vielen aber ganz gut an: „Deine Witze haben genau die richtige Mischung aus perverser Doppeldeutigkeit und anständigem Humor und das ist nicht einfach“, „Stumpf aber geil“, „Lachflash bekommen“ und „OMG das ist so hoch joceilgerotisch“, heißt es ebenso.

Und auch Kai Pflaume scheint die Aktivitäten seiner Kollegin genau zu beobachten. Der TV-Moderator kommentiert (wie schon im Februar) erneut mit einer Warnung: „Schon wieder so ein Post. Du fliegst hier noch raus“, schreibt Pflaume. „Aber Du hättest Oliver Kahn taggen müssen. Er hätte sich sehr gefreut.“

Obszönes Foto: Rotzfrech, wie sich TV-Star zeigt - Kai Pflaume postet Warnung

Unser Artikel vom 22. Februar 2019: Berlin - Joyce Ilg (35), bekannt als „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel und als YouTube-Star, postet gerne mal leicht angeschmuddelte Fotos bei Instagram. Mal ohne Hose, mal in Unterwäsche im Winterurlaub. Unvergessen auch: ihr Bild vom Dezember, als sie sich als „Weihnachtsschlampe“ inszenierte.

Vor einigen Wochen legte sie nun nach. Sie posierte mit einem Kaktus. Das alleine sorgt wohl nur bei Ferkeln für versaute Gedanken. Aber: Die Doppeldeutigkeit ist von ihr gewollt. Und wird vom Beitragstext unterstützt. „Ich hab echt nen Großen“, schreibt Jocye Ilg dazu. Das sind mindestens 20 Zentimeter!

Die Follower verwandeln dankbar die obszöne Vorlage. „Stecher?“, „Ist das der berühmte Peniskaktus, auch Dornendildo genannt? Den botanischen Namen habe ich gerade nicht parat...“, „Warum hast du so einen phallischen Kaktus ausgewählt? Die kugelförmigen mag ich lieber auch optisch. Wie sieht deine favorisierte Aubergine aus?“ und „Der STEHT dir gut“, lauten die Reaktionen.

Kai Pflaume reagiert mit scherzhafter Warnung auf obszönes Joyce-Ilg-Foto

Auch ein Top-Star reagiert - mit einer Warnung. Kai Pflaume kommentierte nämlich: „Na, na, na, nicht dass Du hier gesperrt wirst.“ Die Antwort von Joyce Ilg folgt prompt: „Das wär‘s noch. Hahaha.“ Bei Facebook wäre es gesperrt worden, unkt ein Follower.

Ein anderer Fan schreibt nur „*kopfkino* (autsch)“. Und einer hat es tatsächlich geschafft, NICHT zuerst auf das Gewächs zu schauen. „Mir persönlich fielen ja deine super-schönen langen Finger und die gepflegten Nägel als Erstes auf.“

Und ein wiederum anderer Follower gibt als Antwort auf „Ich hab echt nen Großen“ kleinlaut zu: „Ich wünschte, das könnte ich auch von mir behaupten.“

Ein Hoch auf all den Pennäler-Humor.

lsl.