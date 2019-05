Andrea Kiewel äußerlich verändert - Fans ziemlich verwundert

So kennen die Zuschauer Andrea Kiewel. Hier zu sehen 2016 in Israel.

Der ZDF-Fernsehgarten geht in seine 34. Staffel. Los ging es vergangenen Sonntag auf Gran Canaria. Ein besonderes Highlight war die optische Verwandlung der Moderatorin Andrea Kiewel (53).

Update 15. April 2019, 17.50 Uhr: Auf dem Instagram-Account des „Fernsehgarten“ loben die meisten Fans den neuen Look der Moderatorin: „Kiwis Gesicht um Jahre jünger“, bei anderen wirft die Veränderung allerdings auch Fragen auf: „Was ist los mit Ihnen? Neues Make up oder etwas im Gesicht machen lassen, Sie sehen so anders aus als sonst?“, erkundigt sich einer. „Warum das Gerede von Frischzellenkur bei Kiwi?? Entweder geliftet, voller Botox oder Hyaluronsäure. Alles legitim aber dann sollte man auch dazu stehen. Ihr Gesicht sieht aus wie ein Osterei“, kommentiert ein anderer.

Erstmeldung: Andrea Kiewel plötzlich total verändert

Gran Canaria - Am Sonntagmittag um 12 Uhr war es wieder so weit. Der ZDF-Fernsehgarten geht in eine neue Saison. Die ersten drei Folgen der beliebten ZDF-Sendung spielen auf Gran Canaria. Und passend dazu präsentierte gleich zum Auftakt die Band Marquess spanische Rhythmen. Doch die meisten Zuschauer dürften wohl erst einmal nur Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel gehabt haben. Die 53-Jährige sah nach Winterpause total verändert aus.

Andrea Kiewel im Blumenkleid und Sonnenhut beim ZDF-Fernsehgarten

+ Mit weißem Sonnenhut, roten Lippen und buntem Sommerkleid präsentierte sich Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten. © dpa / Sascha Baumann

Video: Andrea Kiewels Tattoo wirft Fragen auf

Eine unglaubliche Verwandlung, die „Kiwi“ da gemacht hat. Sie sieht frisch erholt und top gestylt aus. Das blumige Sommerkleid, die knallrot geschminkten Lippen, die dunklen großen Augen und dazu der klassische, weiße Sonnenhut machen aus der Moderatorin gleich eine ganz andere Frau. Mit ihrem Sommeroutfit erinnert Andrea Kiewel an die über 20 Jahre jüngere Lena Gercke.

Wie sich wohl Andrea Kiewel beim Saisonstart des ZDF-Fernsehgartens präsentiert?

