Mehr als 100 Millionen Euro: Daimler investiert in eine vergessene Alternative zum E-Auto

Eine neunstellige Summe - mehr als 100 Millionen Euro - wollen Volvo und Daimler in die Forschung zum Wasserstoffantrieb investieren. Die Technik soll vorerst aber vorerst nicht in Autos eingesetzt werden.

Stuttgart/Friedrichshafen - Daimler forscht seit 1997 an wasserstoffbasierten Brennstoffzellen als Alternative zur Elektromobilität. Im April gab sie bekannt, ihre Ressourcen in diesem Bereich mit Volvo zu bündeln.

Wie BW24* berichtet, wollen Volvo und Daimler jeweils mehr als 100 Millionen Euro in die Forschung investieren. Die Brennstoffzellen sollen aber vorerst gar nicht für Autos eingesetzt werden. Daimler will die Zellen bald in einem Bereich auf den Markt bringen, der absolut nichts mit Fahrzeugen zu tun hat.

