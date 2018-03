14-Jährige in Wohnung in Berlin getötet - Mutter findet ihre Tochter

14-Jährige in Wohnung in Berlin getötet.

Eine 14-Jährige ist in einer Berliner Wohnung getötet worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen anhand der Verletzungen von einem Gewaltverbrechen aus.

Berlin - Im Osten Berlins ist eine 14-Jährige getötet worden. Ihre Mutter habe die Jugendliche am Mittwochnachmittag schwer verletzt in einer Wohnung im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei das Mädchen seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Mutter rief den Angaben zufolge Polizei und Rettungskräfte, diese konnten der 14-Jährigen jedoch nicht mehr helfen - sie starb. Hintergründe und Tatgeschehen sind laut Polizei noch unklar. Jedoch bestätigte die Obduktion der Leiche am Donnerstagvormittag, dass die Jugendliche getötet wurde. Die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin übernahm die Ermittlungen. Von offizieller Seite gibt es keine Angaben zur Art der Verletzungen des Opfers.

Unsere 3. #Moko hat die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes in Alt-#Hohenschönhausen aufgenommen.#PM folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 8. März 2018

AFP