14-Jähriger rast im Porsche nach Hamburg

Bad Segeberg - Jeder kann im Streit mal die Kontrolle verlieren. Ein 14-Jähriger schoss jedoch eindeutig übers Ziel hinaus, als er sich den Porsche seiner Eltern schnappte und davonfuhr.

Beamte des Polizeirevieres Norderstedt konnten Mittwochnacht gegen 23:20 Uhr auf der Segeberger Chaussee einen Jugendlichen stoppen, der allein mit dem Porsche seiner Eltern unterwegs war. Die Eltern hatten unverzüglich die Polizei verständigt, nachdem sie bemerkten, dass der Sohn die Wohnanschrift mit dem Fahrzeug verlassen hatte.

Ausraster nach Streit mit Eltern

Laut Aussage des Jugendlichen habe er nach einem Streit mit seinen Eltern unerlaubt die Fahrzeugschlüssel an sich genommen und sei ohne Wissen der Eltern in das Fahrzeug gestiegen und in Richtung Hamburg davongefahren.

Jugendlicher muss sich verantworten

Der 14-Jährige aus dem Kreis Stormarn wurde von seinen Eltern vom Polizeirevier abgeholt und muss sich nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauches eines Fahrzeuges verantworten.