15-Jährige stirbt bei Fallschirmsprung in Baden-Württemberg

Von: Katja Becher

Teilen

Tödlicher Fallschirmsprung im Schwarzwald (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Ein 15-Jähriges Mädchen ist am Wochenende bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen. Lesen Sie hier mehr über das tragische Unglück:

Mehr zum Thema Tödliches Unglück im Schwarzwald: 15-Jährige stirbt bei Fallschirmsprung

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Mitteilung vom Montag erklärt, sei es am Samstag (22. Oktober) gegen 17 Uhr auf dem Gelände des Flugplatzes Villingen-Schwenningen zu dem tödlichen Unglück gekommen. Die 15-jährige Fallschirmspringerin sei nach einem Sprung mit dem geöffneten Schirm kurz vor der Landung aus mehreren Metern Höhe abgestürzt.

HEIDELBERG24 berichtet über die weiteren Details des tödlichen Fallschirm-Unglücks in Baden-Württemberg.

Die 15-jährige Flugschülerin war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag alleine in rund 3.200 Metern Höhe abgesprungen. Kurz vor der Landung flog sie nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine Kurve und stürzte aus wenigen Metern Höhe ab. Dabei habe sie am Samstag schwere Verletzungen erlitten und starb später in einem Krankenhaus.