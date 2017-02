22-Jährige von Unbekanntem erstochen

Ahaus - Im Münsterland wurde in der Nacht zu Samstag eine 22-Jährige durch Messerstiche tödlich verletzt. Zeugen bemerken eine Person, die den Tatort jedoch verlässt.

Eine junge Frau ist in der Nacht zu Samstag im münsterländischen Ahaus von einem Unbekannten mit mehreren Messerstichen getötet worden. Zeugen hatten Hilferufe gehört und eine Person gesehen, die sich über die am Boden liegende Frau beugte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Unbekannte. Die 22-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

