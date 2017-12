82-jähriger Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn

Ein 82-jähriger Geisterfahrer aus den Niederlanden ist bei einem Unfall auf der Autobahn ums Leben gekommen. Der Grund für seine Geisterfahrt ist ungeklärt.

Lohne - Ein 82-jähriger Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 31 in Niedersachsen ums Leben gekommen. Der aus den Niederlanden stammende Mann sei aus ungeklärter Ursache in falscher Richtung aufgefahren und nahe der Ortschaft Lohne mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert, teilte die Polizei in Lingen am Mittwoch mit.

Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall am Dienstagabend leicht verletzt. Der Geisterfahrer musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack seines Autos befreit werden. Er starb aber noch an der Unfallstelle. Die Autobahn musste nach Angaben der Polizei wegen der Rettungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

AFP