Horror-Unfall auf A44: Aus diesem Transporter-Wrack kam der Fahrer fast unverletzt heraus

Dass der Fahrer eines Transporters einen schweren Unfall auf der A44 bei Soest am frühen Freitagmorgen nur mit ein paar Kratzern überlebt hat, grenzt fast an ein frühzeitiges Weihnachtswunder!

Soest - Ein Transporter-Fahrer aus Tschechien hat in der Nacht zu Freitag (20. Dezember) das wertvollste Weihnachtsgeschenk überhaupt bekommen: Er lebt noch! Beim Anblick des Wracks, aus dem er nach einem Unfall auf der A44 bei Soest (NRW) stieg, war das nicht selbstverständlich. Wie der Tscheche auf den Horror-Crash reagierte, ließ die Polizei staunen, berichtet Soester-Anzeiger.de*.

Gegen 3.30 Uhr war der Mann aus Tschechien mit seinem Mercedes-Transporter gerade an der Raststätte "Soester Börde" in Richtung Dortmund vorbeigefahren, als es krachte: Ersten Erkenntnissen zufolge hatte zeitgleich ein Lkw, an dessen Steuer ein 52 Jahre alter Niederländer saß, den Rasthof verlassen.

Der Fahrer lenkte seinen Silozug vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Autobahn - doch dabei war er nach Polizeiangaben viel zu langsam: nur 35 Kilometer pro Stunde! Der von hinten anrauschende Transporterfahrer hatte keine Chance, eine Kollision zu verhindern - fehlende Bremsspuren ließen darauf schließen, dass der 53-jährige Tscheche ungebremst in den Auflieger des Lkw krachte.

*Soester-Anzeiger.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital- Redaktionsnetzwerks.