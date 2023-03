Schwerer Unfall im Stauende auf A7: Drei Tote - Kind überlebt schwer verletzt

Von: Stefan Rampfel

Zwei Rettungshubschrauber sind bei dem Unfall auf der A7 bei Hann.Münden im Einsatz. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Göttingen sind laut ersten Meldungen drei Menschen tödlich verunglückt.

Hann. Münden - Der schwere Unfall mit vermutlich drei Toten ereignete sich offenbar an einem Stauende zwischen Lutterberg und der Werratalbrücke in Fahrtrichtung Nord gegen 13.15 Uhr. Die Rettungskräfte sind aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auch zwei Rettungshubschrauber aus Göttingen und Kassel waren an der Unfallstelle. Ein Kind soll schwer verletzt überlebt haben. Die A7 bleibt vermutlich noch längere Zeit in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Es wird empfohlen, über Bielefeld in Richtung Hannover zu fahren. (ysr)