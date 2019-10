Brennender Lkw auf A8: Fahrbahn gesperrt - erheblicher Stau im Berufsverkehr

Auf der A8 zwischen Holzkirchen und Weyarn ist nach einem Unfall derzeit in Richtung Salzburg die Fahrbahn gesperrt. Es kommt zu erheblichem Stau im Berufsverkehr. Ein Lkw steht in Flammen.

Update 9.19 Uhr: Mittlerweile ist nur noch einer der drei Fahrstreifen gesperrt. Die Bergungsarbeiten an dem Lkw haben begonnen. Zum genauen Unfallhergang ist bislang noch nichts bekannt. Es wird weiterhin gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Bis der Verkehr sich entspannt, wird es noch einige Zeit dauern.

Ursprungsmeldung: Holzkirchen - Auf der Autobahn A8 von München in Richtung Salzburg ist es am Donnerstagmorgen zwischen Holzkirchen und Weyarn zu einem Unfall gekommen. Derzeit steht ein Lkw in Flammen. Die Fahrbahn wurde gesperrt.

Unfall auf A8 in Holzkirchen: Erheblicher Stau im Berufsverkehr - Straße gesperrt

Es kommt zu erheblichem Stau im Berufsverkehr. Die Autofahrer werden gebeten eine Rettungsgasse zu bilden, um den Einsatzfahrzeugen das Durchkommen zu ermöglichen.



Erst vor wenigen Tagen war es zu einem schlimmen Lkw-Unfall auf der A8 gekommen. Der Lkw blieb kopfüber liegen.

