Acht spannende Ferien-Ausflugsziele in NRW für Familien mit Kindern

Teilen

Im Allwetterzoo Münster kann man Tiere aus aller Welt beobachten oder an einer spannenden Zooführung teilnehmen. (Archivbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Die Sommerferien sind in vollem Gange und viele Familien wollen etwas unternehmen – NRW bietet zahlreiche Ausflugsziele für Jung und Alt.

Mehr zum Thema Die schönsten Ferien-Ausflugsziele in NRW für Familien mit Kindern

Köln – Viele Eltern fragen sich momentan, was sie mit ihren Kindern in der schulfreien Zeit während der Sommerferien unternehmen können. Dabei muss man für einen schönen Urlaubstag nicht immer weit fahren, denn NRW bietet viele spannende Ausflugsziele direkt vor der eigenen Haustür. Von aufregenden Museen, über Zoos für jedes Wetter bis hin zu actionreichen Freizeitparks: 24RHEIN zeigt acht Ferien-Ausflugsziele in NRW für die ganze Familie.