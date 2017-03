Alarm in Holzkirchen: Schulzentrum abgeriegelt

Holzkirchen - Ein Schulzentrum in Holzkirchen (Oberbayern) ist nach einem Alarm geräumt worden. Die Polizei spricht von einem größeren Einsatz.

„Wir sind mit vielen Kräften im Einsatz“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. „Es gibt aber keine Hinweise auf Brand, Feuer, Schüsse oder Lärm.“ Nach der Mittagszeit sei in dem Gebäudekomplex mit Gymnasium und Berufsoberschule ein „unklarer Alarm“ ausgelöst worden. „Und weil es eben unklar ist, müssen wir schauen, was da jetzt der Hintergrund ist“, erläuterte die Sprecherin, während das Gebäude noch durchsucht wurde. Das Gelände wurde großräumig abgesperrt, Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen.

dpa

