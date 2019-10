Schlimme Momente in Aldi-Filiale: Räuber stürmen Discounter - einer zieht ein Messer 

Polizei jagt Täter

+ © picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini Einen Überfall auf eine Aldi Nord-Filiale gab es in Hamburg. Die Räuber verletzten zwei Mitarbeiter. © picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini

Zu einem schlimmen Vorfall kam es in einer Aldi-Filiale in Hamburg. Zwei Räuber stürmten die Filiale. Sie bedienten sich an der Kasse und verletzten zwei Mitarbeiter.