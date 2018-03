Ameisen-Invasion löst Großeinsatz der Feuerwehr in Baden-Württemberg aus

Ameisen haben in einem Studentenwohnheim einen Feuewehreinsatz gesorgt. Warum die winzigen Insekten einen Alarm ausgelöst haben, klingt unglaublich.

Aalen - Eine Invasion von Ameisen hat in einem Studentenwohnheim im baden-württembergischen Aaalen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte, krabbelten die Tiere am Vorabend in einem Brandmelder umher und lösten diesen aus.

Rauchmelder löst Alarm aus

Die Ameisen seien offenbar als Rauch erkannt worden. Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an. Dass die Ameisen für den Fehlalarm verantwortlich waren, stellte sich dann vor Ort rasch heraus.

Klein, aber mit großer Wirkung

Eine Motte hat die Anwohner einer ganzen Straße in Braunschweig um ihren Schlaf gebracht. Erst die Polizei konnte die umtriebige Motte stoppen und für Ruhe sorgen.

AFP

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Dieter Bretz