Anfang November Warnung vor Sturmböen auf Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Der Wetterdienst warnt für Anfang November 2022 vor Sturmböen auf Sylt. (Archivbild) © Dagmar Schlenz

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch, den 2. November 2022, eine Warnung vor teils schweren Sturmböen auf Sylt herausgegeben. Am Nachmittag soll der Wind nachlassen.

Westerland/Sylt – An der Nordsee herrscht gerade sehr ungemütliches Herbstwetter mit kräftigem Wind. Betroffen ist die gesamte Westküste von Schleswig-Holstein und Teile der Nordseeküste in Niedersachsen.

Auf Sylt muss am 2. November 2022 erneut mit Sturmböen gerechnet werden, wie 24.hamburg.de berichtet.

Der Wind soll mit einer Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h über die Nordsee fegen. Sylt-Fähre und Autozug verkehren nach jetzigem Kenntnisstand trotzdem planmäßig – erst ab dem 21. November 2022 ist der Zugverkehr auf Sylt wegen Bauarbeiten für einige Tage unterbrochen. Zum Wochenende ist mit einer Wetterberuhigung auf Sylt und an der gesamten an der Nordseeküste zu rechnen.