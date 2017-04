Angler findet Leiche in Fluss

Nordhorn - Ein Angler hat in einem Fluss im niedersächsischen Nordhorn bei Lingen eine Leiche entdeckt. Der Todesfall stellt die Polizei bisher noch vor Rätsel.

Rettungskräfte holten den toten Mann am Samstagabend aus dem Wasser, wie die Polizei in Nordhorn am Sonntagmorgen mitteilte. Wie und wann der Mann ums Leben kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Identität des 43-Jährigen konnte schnell festgestellt werden. Es gab zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie es weiter hieß.

dpa