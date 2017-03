Brutal: Mann verprügelt schwangere Ex-Freundin

Halle - Als ein Mann auf seine 17 Jahre alte, schwangere Ex-Freundin traf, verlor er komplett die Kontrolle - und ließ seiner Wut freien Lauf.

Unter Drogen hat ein Mann seine 17 Jahre alte, schwangere Ex-Freundin in Halle eine Treppe hinuntergestoßen und geschlagen. Die junge Frau wollte am Freitag ihre Sachen aus der Wohnung des 34 Jahre alten Mannes holen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Der Ex-Freund habe aggressiv reagiert und der 17-Jährigen gezielt in den Bauch getreten.

Der Mann stand unter Drogeneinfluss

Anschließend attackierte der Mann vor dem Haus hinzugerufene Polizisten mit einem Straßenschild, ehe er festgenommen wurde. Ein Schnelltest auf Drogen und Alkohol war positiv. Die im achten Monat schwangere 17-Jährige kam ins Krankenhaus. Ob der Übergriff Auswirkungen auf das ungeborene Kind hatte, war zunächst unklar.

