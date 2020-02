Kanzlerkandidat Laschet? Was für und was gegen den NRW-Mann spricht

Wird er der Kanzlerkandidat der CDU? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag vor der Sitzung der CDU-Fraktion im Landtag.

Bislang lächelte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Frage nach seinen Ambitionen auf die Kanzlerschaft weg. Doch nach dem Aus für AKK muss er sich entscheiden.

Düsseldorf – Das kann Armin Laschet: Werbung in eigener Sache machen. Die Botschaft an die Parteifreunde am Tag des angekündigten Rückzugs von Annegret Kramp-Karrenbauer ist eindeutig: Ich bin euer Mann.

Käme also der fröhliche Rheinländer aus Aachen als Kanzler nicht genau zur rechten Zeit? Welche Partei würde das begrüßen?

Laschet verkörpert die Mitte der CDU, der Merkel-CDU. Der Aachener würde den Kurs der Kanzlerin nahtlos fortsetzen, mutmaßt WA.de* in einer aktuellen Analyse zur "K-Frage" bei den Christdemokraten.

