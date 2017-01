Auf eine Zigarette raus - 19-Jährige in Hessen erfriert

Hessisch Lichtenau - Bis minus elf Grad war es, als eine 19-Jährige in Nordhessen nachts nur kurz zum Rauchen raus wollte. Sie starb im Frost. Die genauen Umstände geben den Ermittlern Rätsel auf.

Nach Angaben ihres Freundes hatte die junge Frau in der Nacht zum Sonntag die gemeinsame Wohnung verlassen, um eine Zigarette zu rauchen, kehrte jedoch nicht mehr zurück. Die 19-Jährige war zunächst vermisst gemeldet und am Sonntag tot in Hessisch Lichtenau gefunden worden.

Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass sie erfror, sagte ein Sprecher der Polizei Eschwege am Dienstag. „Warum sie erfroren ist, wissen wir aber nicht“, betonte er.

In der Nacht zu Sonntag herrschte in Nordhessen starker Frost. Der Deutsche Wetterdienst hat in Hessisch Lichtenau keine Beobachtungsstation. Die nächtlichen Tiefstwerte in der Region lagen nach Angaben einer Sprecherin in der Nacht zwischen minus acht und minus elf Grad.

Nun soll ein toxikologisches Gutachten erstellt werden, um herauszufinden, ob die junge Frau Medikamente, Drogen oder Alkohol im Blut hatte. Ein Gewaltverbrechen schlossen die Ermittler aus.

