Ausgerechnet Fahrradclub kritisiert neue Fahrradstraße in Hamburg

An der Außenalster gibt es nun eine neue Fahrradstraße. Der Fahrrad-Club ist enttäuscht. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die neue Fahrradstraße an der Außenalster ist nicht ganz das, was sich der Fahrradclub erhofft hat – es hagelt Kritik.

Hamburg – Die neue Fahrradstraße an der Außenalster sollte ein weiterer Schritt in Richtung eines fahrradfreundlicheren Hamburgs sein, doch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist enttäuscht.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Die Grünen) verspricht aber, dass es nicht bei der einen Straße bleiben soll. Auch in Zukunft will Hamburg Pläne für weitere Fahrradstraßen und für die Vollendung der Alster-Fahrradachsen verfolgen.