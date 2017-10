Autofahrerin kracht in mysteriösen Gegenstand - alle rätseln, was das ist

In Sachsen fährt eine Autofahrerin auf einer Bundesstraße, plötzlich prallt sie gegen ein unbekanntes Objekt. Das Mysteriöse daran ist, dass niemand den Gegenstand identifizieren kann. Die Polizei ermittelt.

Lengenbostel - Damit hätte wohl niemand gerechnet: Eine 56-jährige Frau war Freitagabend auf der L130 Richtung Sauensiek unterwegs, als es geschah: Sie fuhr mit ihrem Auto gegen ein Gegenstand, der auf der Straße lag. Das berichtet auch die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Wie das Objekt auf die Straße gelangte, ist noch vollkommen unklar. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto aber erheblich beschädigt. Des Weiteren konnte bisher niemand ausmachen, um was es sich bei dem Gegenstand handelt, berichtet die Kreiszeitung.* Das Objekt ist demnach circa 40x60x20 Zentimeter groß und ziemlich schwer. Es ist kalt beziehungsweise tiefgefroren und scheint aus einer bräunlichen, organischen Masse zu bestehen. Die Ermittlungen zur Art des Objekts dauern demnach an.

nm

*Kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes