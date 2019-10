Limburg: Mann tötet seine Frau brutal mit Axt - Abscheuliche Details - Augenzeugin schockiert

Ein Mann soll in Limburg seine Ehefrau auf offener Straße mit einer Axt getötet haben. Zeugen mussten alles mit ansehen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Update 26. Oktober, 19.17 Uhr: Neue schreckliche Details werden nach der brutalen Tat von Limburg bekannt. Ein 34-Jähriger soll dort seine Frau mit einer Axt getötet haben. Eine Augenzeugin berichtete Bild, wie sie den Angriff beobachtete. Zuerst habe sie gedacht, dass es sich um einen Unfall handelte.

Der Tatverdächtige fuhr seine Frau zunächst mit einem Auto an, ehe er fünfmal mit der Axt auf sie einschlug. „Er brüllte sowas wie ‚Du hast nicht gehört, was ich gesagt habe!“, berichtet die Augenzeugin Bild weiter. Er habe zudem noch zwei weitere Dinge geschrien, doch das hätte sie nicht mehr verstanden. Die Nachbarin hat nun Angst: „Ich habe seitdem nicht mehr geschlafen und weiß nicht, wie es wieder soll“, sagt sie gegenüber Bild.

Limburg: Frau von Ex überfahren und mit Axt und Schlachtermesser getötet - Videos kursieren

Update 26. Oktober, 9.04 Uhr: Wie die Bild berichtet, soll der Mann seine Frau gejagt haben. Er soll aus Rheinland-Pfalz kommen, sie in Limburg „wegen der bedrohlichen Situation in ihrer Ehe mit den Kindern in einer Schutzeinrichtung untergebracht worden“ sein, so das Blatt.

Dem Bericht zufolge schlug der Mann fünfmal auf die Frau am Boden ein. Laut Haftbefehlsantrag hätte sie „erhebliche Schnittverletzungen im Kopfbereich“ aufgewiesen.

Limburg: Mann tötet Frau mit Axt - Haftbefehl wegen Mord erlassen

Update, 26. Oktober, 8.54 Uhr: Ein Haftrichter erließ am Abend Haftbefehl wegen Mordes gegen den Tatverdächtigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Laut Staatsanwaltschaft sollte der mutmaßliche Täter noch am Freitagabend dem Haftrichter vorgeführt werden. Bisher mache der Mann von seinem Schweigerecht Gebrauch, sagte ein Sprecher. Der mutmaßliche Täter und das Opfer haben der Staatsanwaltschaft zufolge zwei Kinder. Beide seien in Obhut des Jugendamtes.

Update, 25. Oktober, 21.55 Uhr: Polizeiangaben zufolge gibt es Hinweise, dass mehrere Zeugen den Angriff gefilmt oder fotografiert haben. Es gebe „Erkenntnisse, dass Videos der Tatausführung im Netz kursieren“. Die Ermittler forderten dazu auf, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen. Die Verbreitung werde strafrechtlich verfolgt.

Frau in Limburg mit Axt und Schlachtermesser getötet - Ehemann in Haft

Update, 25. Oktober, 17.30 Uhr: Ein 34-Jähriger soll am Freitag im hessischen Limburg seine Ehefrau erst mit einem Auto angefahren und anschließend mit einer Axt und einem Schlachtermesser getötet haben. Der Mann ließ sich laut Polizei am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einer „Beziehungstat“ aus, wie ein Sprecher sagte.

Der mutmaßliche Täter soll möglichst schnell dem Haftrichter vorgeführt werden. Bisher mache der Mann von seinem Schweigerecht Gebrauch, sagte ein Sprecher. Der mutmaßliche Täter und das Opfer haben der Staatsanwaltschaft zufolge zwei Kinder. Beide seien in Obhut des Jugendamtes.

Frau auf offener Straße in Limburg getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Limburg - Auf offener Straße soll ein 34-Jähriger im hessischen Limburg seine 31-jährige Ehefrau getötet haben. Zeugen zufolge fuhr der Mann das Opfer am Freitagmorgen zunächst mit einem Auto an und schlug dann mit einem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau ein, wie die Polizei mitteilte. FNP*-Informationen zufolge handelte es sich bei diesem Gegenstand um eine Axt Dabei wurde die 31-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb.

Der 34-Jährige ließ sich am Tatort von Polizisten widerstandslos festnehmen. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus und hoffen nun auf Zeugenaussagen. Zudem lagen der Polizei Hinweise vor, dass Augenzeugen womöglich Videos oder Fotos von der Tat aufnahmen. "Solche Personen werden aufgefordert, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern sofort der Polizei zur Verfügung zu stellen", mahnten die Ermittler.

Video: Zeugen sehen Tathergang - Ehefrau angefahren und erschlagen

