Toter Säugling in Babyklappe entdeckt: Obduktion gibt Rätsel auf

Was für eine schlimme Entdeckung: In einer Babyklappe ist ein toter Säugling gefunden worden. Eine Obduktion soll Aufschluss bringen. Die Polizei sucht die unbekannten Eltern und Zeugen.

Update (22. August 2018): An der in einer Kölner Babyklappe gefundenen Leiche eines Säuglings haben Rechtsmediziner keine Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung entdeckt. "Es konnte bislang nicht geklärt werden, ob das Mädchen überhaupt gelebt hat", berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Todesursache konnte demnach durch die Obduktion nicht geklärt werden.

Die Ermittler suchen nun nach einer 16- bis 20-jährigen Frau, die sich in Begleitung eines Manns in der Nähe der Babyklappe in Köln-Bilderstöckchen aufhielt.

Erstmeldung:

Köln - In einer Babyklappe in Köln ist am Dienstag ein totes Neugeborenes gefunden worden. Rettungskräfte konnten trotz Wiederbelebungsversuchen letztlich nur noch den Tod des Säuglings feststellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Aufschluss über die Todesursache soll nun eine Obduktion der Leiche bringen.

Ermittler suchen Kontakt zu unbekannten Eltern von Säugling

Das tote Neugeborene wurde den Angaben zufolge um 8.30 Uhr in der Babyklappe gefunden, die zu einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Köln-Bilderstöckchen gehört. Die Ermittler baten die unbekannten Eltern, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Polizei bittet um Mithilfe

Darüber hinaus suchen Staatsanwaltschaft und Polizei Zeugen, die am Dienstagmorgen Beobachtungen an der Babyklappe gemacht haben.

Die Polizei in Köln nimmt unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de Hinweise entgegen.

