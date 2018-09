Schreckliches Unglück! Bushäuschen stürzt plötzlich ein - und begräbt Mann unter sich

Beim Einsturz eines Bushäuschens nach einem Unfall ist ein Mann tödlich verletzt worden. Eine Frau wurde verletzt.

Bad Schwalbach - Die 45 Jahre alte Frau, die mit dem Mann am Mittwoch auf den Bus gewartet habe, sei schwer verletzt gerettet worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.

Das aus Beton bestehende Wartehäuschen war eingestürzt, nachdem ein Lastwagen mit seinem Sattelauflieger beim Wenden dagegen gestoßen war. Der 43 Jahre alte Mann starb noch am Unglücksort. Zur Klärung des Einsturzes wurden ein Unfallsachverständiger sowie ein Statiker beauftragt.

Lesen Sie auch: Verletzte bei Schwebebahn-Unfall im Europa-Park Rust

dpa