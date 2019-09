Mädchen (12) fotografiert Exhibitionist - Zeugin versteht Situation völlig falsch

Der Unbekannte sprach das Mädchen am Bahnhof Friedberg an.

Am Bahnhof in Friedberg (Hessen) lässt sich Mann von einem Mädchen fotografieren - Dann wird's eklig. Zeugin versteht die Situation falsch.

Friedberg - Nach einem Vorfall am Bahnhof Friedberg ermittelt nun die Polizei Mittelhessen. Etliche Zeugen dürften am Mittwochnachmittag (25.09.2019) zumindest teilweise eine Straftat auf dem Gleis 1 am Bahnhof in Friedberg beobachtet haben. Die Aussage einer Passantin lässt darauf schließen, dass die Zeugen die Situation jedoch zunächst nicht richtig beurteilten.

Was war konkret passiert? Gegen 15.15 Uhr sprach ein Mann in englischer Sprache eine 12-Jährige an, hielt ihr sein Handy hin und bat das Mädchen eine Aufnahme von ihm zu machen. Der Mann posierte, holte dann sein Geschlechtsteil hervor und schwenkte es hin und her. Das Mädchen gab ihm daraufhin sofort das Handy zurück und der Mann ging davon.

Friedberg: Vorfall am Bahnhof - Polizei ermittelt

Zunächst eine Randnotiz: Eine Frau sprach das Mädchen nach dem Vorfall an und beschuldigte sie widerrechtliche Videoaufnahmen von dem Mann gemacht zu haben. Den eigentlichen Hintergrund bekam die Zeugin offenbar nicht mit. Sie könnte nun eine wichtige Zeugin sein.

Auch weitere Personen hielten sich am Bahngleis auf. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht sie nun als Zeugen der Tat und bittet um weitere Hinweise auf den Mann.

Friedberg: Mann lässt sich fotografieren - Zeugin schockiert

Beschrieben wird er als etwa 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit arabischem Aussehen, kurz geschnittenem Vollbart und einer auffallend großen runden Sonnenbrille mit schwarzen Gläsern. Er trug eine graue Wollmütze, ein dunkles Gewand, darunter einen hellblauen Rock und eine weiße Hose.

