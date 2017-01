Bar zeigt statt Trumps Vereidigung niedliche Tiervideos

Donald Trump and Melania Trump am Abend vor der Amtseinführung.

New York - Als Kontrastprogramm zur Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident will eine New Yorker Bar am Freitag niedliche Tiervideos zeigen.

„Es wird passieren, aber wir müssen es nicht mit ansehen“, heißt es in der Ankündigung der Hinterlands Bar im Stadtteil Brooklyn zur Zeremonie vor dem Kapitol in Washington. Statt der stundenlangen Live-Übertragung, die Millionen Menschen weltweit verfolgen werden, zeige die Bar über 15 Stunden auf zwei Fernsehern „niedliche Tiere“. Die Zusammenstellung von Internet-Videos bestehe aus Empfehlungen von Gästen, den Betreibern und deren Bekanntenkreis.

„Die Vereidigung wird stattfinden, ob wir wollen oder nicht“, sagte eine Mitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Wir zeigen niedliche Tiervideos von Kätzchen und Baby-Elefanten.“ Die TV-Debatten im Wahlkampf habe die Bar zwar gezeigt. Aber anders als bei der Vereidigung Barack Obamas, die Freude und Hoffnung gemacht habe, würden diese Gefühle bei der Zeremonie am Freitag nun „in den Erdboden gestampft“. Trump sei ja ohnehin auf der Titelseite jedes Magazins zu sehen. „Wir wollen einfach Zeit mit unseren Freunden verbringen und über Kätzchen lachen, die in Löcher fallen.“

