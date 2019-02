ICE aus Deutschland in Basel entgleist - bis Dienstag Beeinträchtigungen

Ein ICE aus Deutschland mit rund 240 Menschen an Bord ist in Basel entgleist.

Ein ICE aus Deutschland ist in Basel teilweise entgleist. Dieser war auf dem Weg von Berlin-Ostbahnhof nach Interlaken. Details zum Unfallhergang gibt es noch nicht.

7.26 Uhr: Nachdem ein ICE aus Berlin in Basel entgleist ist, müssen Reisende bis mindestens einschließlich Dienstag in Basel mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Zugverkehr ist in der Stadt zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof bis mindestens Dienstag unterbrochen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen sagte. Reisende müssen auf die Straßenbahn oder den Bus umsteigen. Das betreffe etwa Zugfahrende, die von Deutschland über Basel in Richtung Zürich oder Bern fahren wollen.

Update vom 18. Februar 2019: Ein ICE aus Deutschland mit rund 240 Menschen an Bord ist in Basel entgleist. „Verletzte gab es nicht. Der ICE wurde noch am späten Sonntagabend evakuiert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen. Details zu dem Unfall oder zur Ursache gab es zunächst nicht.

Nach Informationen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB war die Strecke nach dem Unfall zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof Basel SBB unterbrochen.

Züge aus Deutschland waren von der Streckensperrung zumindest am Sonntagabend kaum betroffen: Nach dem entgleisten Zug wäre planmäßig nur noch ein weiterer ICE auf der Strecke gefahren. Wie es zum Wochenstart weitergehen sollte, war aber zunächst unklar. Wie und wann der entgleiste Zug geborgen werden sollte, war vorerst nicht bekannt.

Basel/Berlin - Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Sonntagabend im schweizerischen Basel teilweise entgleist. Nach Angaben eines Konzernsprechers entgleisten der Triebkopf und ein Wagen des ICE 373, der auf dem Weg von Berlin Ostbahnhof nach Interlaken Ost war. In dem Zug saßen rund 200 Reisende. Informationen über Verletzte gebe es derzeit nicht, sagte der Bahnsprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Die Schweizer Feuerwehr leitete demnach Maßnahmen zur Evakuierung der Fahrgäste ein. Das Unglück ereignete sich auf der kurzen Strecke zwischen den Bahnhöfen Basel-Badischer Bahnhof und Basel-SBB. Reisende könnten die gesperrte Teilstrecke mit der Tram umfahren, sagte der Bahnsprecher. Der Bahnverkehr auf deutschem Gebiet sei gar nicht betroffen. Die Auswirkungen für den Fernverkehr seien voraussichtlich überschaubar.

Um 20.50 Uhr ist ein ICE zwischen Basel Badischer Bhf. und Basel SBB mit dem ersten Wagen nach dem Triebkopf entgleist. Es gab keine Verletzten, die Reisenden werden evakuiert. Aktuell ist die Linie unterbrochen. Die SBB entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Update folgt. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 17. Februar 2019

