Corona-Runde mit Merkel: Söder fordert schon vorher harten Lockdown - „Dürfen keine Zeit mehr verlieren“

Weil die Corona-Zahlen nicht sinken wollen, beraten am Sonntag die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel über neue Regeln. Söder fordert schon vorher einen kompletten Lockdown.

Die Corona*-Infektionszahlen sind bayernweit auf einem Höchststand.

Trotzdem sind am Samstag noch einmal zahlreiche Menschen in die Innenstädte zum Shoppen geströmt.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Corona-Lage in Deutschland und auch in Bayern ist weiterhin dramatisch. Trotz Teil-Lockdowns und Regel-Verschärfungen Anfang Dezember gehen die Infektionszahlen nicht weiter nach unten. Ganz im Gegenteil - in den vergangenen Tagen stiegen die Neuinfektionen noch einmal stark an. Jetzt wollen sich die Länderchefs auf einem Corona-Sondergipfel am Sonntag ab 10 Uhr mit der Kanzlerin beraten.

Corona in Bayern: Infektionszahlen konstant hoch - Söder fordert „kompletten Lockdown“

Zum Start ins 3. Advent-Wochenende sind die Corona*-Infektionszahlen erneut extrem hoch. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 28.438 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Auf Bayern entfallen dabei 4390 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz* im Freistaat liegt bei 192,7. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind 89 Menschen im Laufe des vergangenen Tages verstorben. Für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein klares Zeichen zu handeln. Der Welt am Sonntag sagte er: „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown.“

Die heutigen Zahlen sind so hoch wie nie. Wir brauchen einen grundlegenden Lockdown so schnell wie möglich. Jeder Tag zählt. Warum zögern, wenn wir wissen, dass es notwendig ist? Deshalb: Jetzt alles vorziehen und entschlossen handeln. Wir müssen noch vor Weihnachten runterfahren — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 11, 2020

„Die Corona-Zahlen sind so schlimm wie nie. Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern“, betonte Söder. „Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona* in den Griff.“ Unterstützung erhält der bayerische Landeschef bei seiner Forderung von seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann (Grüne) sagte auf dem Grünen-Landesparteitag am Samstag: „So wie es sich abzeichnet, wird der harte Lockdown vor Weihnachten kommen und nicht erst danach.“

Corona in Bayern: Diese Regeln könnten beschlossen werden - Weihnachtseinkäufe vor dem Lockdown

Wie soll jedoch der harte Corona-Lockdown aussehen? Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass Kanzlerin Merkel erwägt, Schulen, Kitas und große Teile des Einzelhandels ab Mittwoch zu schließen. Für Söder jedoch zu spät. Der Bild am Sonntag sagte er: „Wir müssen auf jeden Fall noch vor der Wochenmitte die nötigen Maßnahmen ergreifen.“ Damit würde er dem Vorbild Sachsens folgen. Dort treten verschärfte Corona-Regeln bereits am Montag in Kraft. Das Bundesland ist derzeit Spitzenreiter in Deutschland mit einer Inzidenz von 342,1. CSU-Chef Söder brachte außerdem eine Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen sowie Betriebsferien in vielen Unternehmen ins Spiel. Auch über verlängerte Schulferien wird wohl diskutiert. Für den bayerischen Landeschef stehen „Schule, Kitas, Geschäfte und Kontakte“ im Fokus.

+ Viele nutzten das vielleicht letzte Wochenende vor dem harten Corona-Lockdown, um Weihnachtsgeschenke shoppen zu gehen. © Daniel Karmann/dpa

In Söders Heimatstadt Nürnberg sowie in vielen anderen Städten im Freistaat nutzten zahlreiche Menschen den Samstag noch einmal, um für Weihnachten Geschenke kaufen zu gehen. Die Fußgängerzonen waren vielerorts dicht gefüllt mit Leuten. Es sei der stärkste Tag im Weihnachtsgeschäft gewesen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, der Deutschen Presse Agentur (dpa). Trotzdem lägen die Umsätze noch knapp 25 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Zum Bummeln komme kaum jemand in die Städte - stattdessen würden Wunschzettel abgearbeitet, so Ohlmann weiter. Ob es dann an Weihnachten bei den versprochenen Lockerungen bleibt, wird sich wohl auch erst morgen auf dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel entscheiden. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Seit einigen Tagen gilt in Bayern der Katastrophenfall. Hier finden Sie noch einmal alle Regeln die in Bayern derzeit gelten.

