Eine Spaziergängerin findet ein gepfähltes Rehkitz am Wegesrand. Das tote Tier wirkt grausam verstümmelt. Der Verantwortliche ist inzwischen gefunden und nennt seinen Grund.

Dachau - Das tote Rehkitz sieht grausig aus: Die Finderin aus dem Landkreis Dachau in Oberbayern beschreibt die Szene so: „Hinten war das Tier von einem Eisenpfahl durchrammt, die Zunge war draußen, und am Kopf war es ganz eng an einen Pfahl gebunden.“

Beim Gassigehen mit dem Hund stößt eine Spaziergängerin aus Erdweg bei Dachau auf den gepfählten Kadaver. Sie erstattet Anzeige bei der Polizei - und teilt die Fotos auf Facebook.

Mitten in Bayern: Frau findet Grausames bei Spaziergang - Rehkitz von Eisenpfahl durchrammt

Dort kommentieren die User geschockt: „Wer das gemacht hat, mit dem sollte man genau dasselbe machen, damit er am eigenen Leib spürt, wie es sich anfühlt!“

Ein anderer schreibt: „Ich hoffe, die Polizei macht ihre Arbeit, denn so was ist nicht mehr lustig. Solche Leute schrecken vor nichts zurück. Heute ein Reh, morgen ein...“

Wer das Rehkitz durchbohrte und in den Boden pfählte, hat merkur.de* inzwischen recherchiert und mit einem Verantwortlichen gesprochen. Angeblich ist das grausame Werk sogar legal.

