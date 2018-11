Gleis-Drama in Bayern: Schwer verletzte Frau hofft drei Stunden auf Hilfe

Sie konnte nicht mehr gehen

+ © picture alliance / -/Nord-West-M / - An einem Gleis bei Euerdorf in Bayern kämpfte die 81-Jährige um ihr Leben. © picture alliance / -/Nord-West-M / -

Eine 81-Jährige ist an einem Bahnübergang in Bayern schwer gestürzt. In einem unglaublichen Kraftakt kämpfte sie drei Stunden ums Überleben.