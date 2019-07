Dicke Rauchwolken sind kilometerweit über Berlin zu sehen. Ein Feuer ist am Donnerstagmittag in einem Einkaufszentrum in Lichtenberg ausgebrochen.

Update vom 4. Juli 2019, 19.04 Uhr:

Der Großbrand auf dem Gelände des bekannten Berliner Asiamarktes Dong Xuan ist unter Kontrolle. Wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, dauerten die Löscharbeiten aber noch an.

Am Abend rückten weitere Einsatzkräfte nach, schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Seit Ausbruch des Feuers am Mittag war die Feuerwehr nach eigenen Angaben auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern mit 200 Einsatzkräften vor Ort. Über Verletzte wurde bis zum Abend nichts bekannt. An vielen Orten Berlins war die riesige Rauchwolke über dem Gelände zu sehen.

Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle #EstuK. Doch die weiteren Löscharbeiten werden noch andauern. Die bereits eingesetzten Kräfte stärken sich und ruhen sich von geleisteter Arbeit aus, die nachrückenden Kräfte lösen ab und übernehmen die weiteren Maßnahmen. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/VDwxkPLuDn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 4. Juli 2019

Ursprungsmeldung: Dicke Rauchwolken über Berlin kilometerweit zu sehen - Feuerwehr warnt Anwohner

Berlin - Eine Lagerhalle steht seit Donnerstagvormittag in Berlin im Stadtteil Lichtenberg in Flammen, teilt die Berliner Feuerwehr via Twitter mit. Ein Feuer demnach in einem Container ausgebrochen und hat auf eine Lagerhalle übergegriffen. Der Brand hat sich in den letzten Stunden ausgeweitet. Es brennt auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern, twittert die Berliner Feuerwehr. Mittlerweile sind 150 Einsatzkräfte vor Ort um den Brand zu löschen, heißt es weiter. Anfangs waren 60 Kräfte im Einsatz. Verletzte Personen habe es bisher keine gegeben.

Die Rauchwolke ist am Himmel über Berlin zu sehen. Auf Twitter gibt es beeindruckende Fotos von der dicken Rauchwolke.

„Sieht nicht gut aus.. die Flammen sind teilweise fast so hoch wie der Turm da links im Bild.. viel Erfolg euch und hoffentlich gibt es keine Verletzten“, schreibt ein Nutzer.

Sieht nicht gut aus.. die Flammen sind teilweise fast so hoch wie der Turm da links im Bild.. viel Erfolg euch und hoffentlich gibt es keine Verletzten pic.twitter.com/Dz7fUVa8vo — Marvin Böger (@boeger24) 4. Juli 2019

Großbrand in Berlin: Feuerwehr warnt vor starkem Rauch

Anwohner werden aufgefordert Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Bei der Lagerhalle handelt es sich um das Dong Xuan Center. Auf dem Gelände des Asia-Marktes stand im Mai 2016 eine Lagerhalle von 6000 Quadratmetern in Flammen.

⚠️Warnung⚠️

Aufgrund des Großbrandes an der #Herzbergstraße in #Lichtenberg kommt es im Umfeld zu einer starken #Rauchentwicklung.

Alle Anwohnenden werden gebeten Fenster und Türen zu schließen! pic.twitter.com/wVQTpxEkco — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 4. Juli 2019

ml