Wie läuft der Löwen-Showdown in Berlin ab? Diese Fang-Szenarien gibt es

Von: Momir Takac

Teilen

In Brandenburg nahe Berlin läuft noch immer eine Löwin frei herum. Was passiert, wenn das Raubtier gestellt wird? Drei Fang-Szenarien sind denkbar.

München/Berlin – In Brandenburg und womöglich auch im Süden Berlins streunt noch immer eine entlaufene Löwin herum. Trotz mehrerer Sichtungen konnte das Raubtier bislang nicht gestellt werden. Irgendwann wird es gefunden werden, aber was passiert dann? Welche Fang-Szenarien gibt es?

Wie läuft der Löwen-Showdown ab? Drei Szenarien denkbar

Für die Suche stockte die Polizei das Personal am Freitag auf, auch professionelle Tierspurensucher kommen jetzt zum Einsatz. Ziel ist es, die Löwin zu finden und einzufangen. Dem zoologischen Leiter von Zoo und Tierpark Berlin zufolge gibt es drei Möglichkeiten, das Raubtier zu fangen: durch Betäubung, mit einer großen Lebendfalle, oder durch Abschuss. Welche die beste Option ist, könne man „mangels aussagekräftiger Informationen“ nicht sagen, erklärte Christian Kern der Berliner Zeitung.

Eine Tötung soll jedenfalls vermieden werden. „Ich hoffe nicht, dass der Löwe zur Gefahrenabwehr beschossen werden muss. Das wäre für mich das letzte Mittel“, sagte der Jagdpächter des Gebietes in Kleinmachnow, wo das Tier offenbar gesichtet wurde, einem Reporter von t-online.de. Auch Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert sieht einen Abschuss als letztes Mittel an. Vorrangig soll das Tier gefangen oder betäubt werden, sagte er auf einer Pressekonferenz. Auch wenn Anwohner sich durchaus Sorgen machen.

Per Tele-Injektion könnte ein Betäubungspfeil auf die Löwin geschossen werden, aber das ist nicht ungefährlich. © Sven Käuler/picture alliance/dpa/TNN/Screenshot/Twitter

Löwen-Suche: Stadtjäger und Veterinäramt entscheiden über Abschuss

Die Entscheidung, ob die Löwin erschossen wird, liege beim Stadtjäger oder dem Veterinäramt, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei merkur.de von IPPEN.MEDIA. Vertreter seien entweder bei der Suche mit vor Ort oder man stehe mit ihnen in „engem Austausch“. Ziel sei es, die Raubkatze zu betäuben, betonte auch die Sprecherin.

Löwen-Alarm löst Großeinsatz in Berlin aus – die Bilder der Suche nach dem Raubtier Fotostrecke ansehen

Wenn ein Tier in freier Wildbahn gefangen werden solle, werde Tele-Injektion mit einem Narkosegewehr eingesetzt, sagte May Hokan von der Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF). Doch auch bei der Narkose gibt es Probleme. „Wenn man so einen Löwen trifft, fällt der nicht direkt um und schläft ein. Es gibt eine Stressphase, er hat diesen Pfeil im Hintern, wird erst mal losrennen und Radau machen.“ Dies dauere einige Minuten, auch abhängig von der Art des Narkosemittels. „Wir haben dann eine schwierige Phase, bevor das Tier einschläft und man sich dem Tier nähern kann.“

Löwin könnte neue Heimat in Berliner Zoos finden

Theoretisch denkbar wäre auch ein Abschuss. „Je nachdem, wie die Situation eingeschätzt wird, wird das Tier in solchen Situationen auch erschossen. Dabei muss natürlich die Sicherheit gegeben sein, dass da keine Menschen in der Nähe sind. Das ist auch nicht so einfach“, sagte die Tierärztin. Wer einem Löwen begegnet, sollte wichtige Regeln beachten.

Sollte es gelingen, die Löwin lebend zu fangen, könnte sie in Berliner Zoos eine vorübergehende Heimat finden – auch wenn sie nicht aus einem der Tierparks stammt. Eine vorübergehende Unterbringung des Tieres in einer der beiden Einrichtungen wäre denkbar, sagte Kern. Dies müsste von den Behörden lediglich gewünscht werden. Noch immer ist unklar, woher die Löwin kommt. Eine illegale Haltung ist nicht ausgeschlossen. Berlin etwa verbietet die private Haltung von Raubkatzen. (mt)