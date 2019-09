Nach SUV-Unglück in Berlin: Andacht für die Opfer - Augenzeuge berichtet dramatische Details 

Blumen und Kerzen haben Menschen an der Stelle abgelegt, an der am 06.09.2019 vier Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben waren.

Nach dem tragischen SUV-Unglück in Berlin wurde nun den vier Opfern in einer Andacht gedacht. Ein Augenzeuge berichtet dabei dramatische Details.

Berlin - Es müssen furchtbare Szenen gewesen sein, die sich vor einer Woche in Berlin-Mitte abgespielt haben. Ein Porsche-SUV rauscht über eine Kreuzung und einen Gehweg, reißt vier Personen in den Tod. Unter ihnen auch ein Kind. Knapp eine Woche nach dem tragischen Unglück fand am Unglücksort nun eine Andacht für Zeugen, Anwohner und Hinterbliebene der Opfer statt. Ein Augenzeuge berichtet dabei über die dramatischen Sekunden.

Berlin: SUV-Unglück erschüttert Hauptstadt - Augenzeugen trauern an Unfallort

In der direkt am Unfallort gelegenen St. Elisabeth-Kirche versammelten sich am Freitagabend rund 120 Menschen, um gemeinsam der Toten zu gedenken. Auch eine Woche nach dem tragischen Unglück erinnert ein Blumen- und Kerzenmeer am Unfallort an die tragischen Sekunden an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße. Auch Augenzeugen trauern am Freitagabend, einer von ihnen äußerte sich nun im Gespräch mit RTL.

+ Nach dem schweren Unfall mit vier Toten in Berlin-Mitte geht die Ursachenforschung weiter. © dpa / Paul Zinken

Der junge Mann, der in dem Interview anonym bleiben möchte, beschreibt in dem Gespräch, wie er auch eine Woche nach dem Unglück unter dem Geschehen leidet. Demnach sei es für ihn wichtig, an den Unfallort zurückzukehren: „Es ist einfacher für mich, wenn ich hier bin, als wenn ich nur zu Hause bin. Ich kann auch nicht davor weglaufen. Ich wohne in Berlin, Ich muss auch öfter hier durch.“

Berlin-Mitte: SUV-Unglück löst Debatte aus - Unfall-Ursache noch unklar

Wie der Berliner in dem Interview erklärt, habe er an dem Freitag das sich überschlagende Auto gesehen. Sofort habe der Zeuge versucht, den Unfallopfern zu helfen. Doch vor allem der Anblick des kleinen Kindes sei für den jungen Mann schockierend gewesen. "Die Mutter stand vor mir und ich wusste nicht, wie ich ihr erklären sollte, dass diesem Kind nicht mehr zu helfen ist", erklärt er.

Über die genaue Unfall-Ursache herrscht noch immer Ungewissheit. Die Mutter des Unfallfahrers soll demnach kurz nach dem Unglück erklärt haben, ihr Sohn habe möglicherweise einen epileptischen Anfall erlitten. Doch diese Möglichkeit kann bislang nicht überprüft werden, die Krankenakte des Familienvaters wird den Ermittlern nicht ausgehändigt. Währenddessen werden nun Konsequenzen für schwere Fahrzeuge gefordert. Die Grünen und die Deutsche Umwelthilfe fordern eine Verbannung der Geländewagen aus den Städten.