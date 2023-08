Besucher begeistert von Busfahrer auf Cranger Kirmes

„Fahrer mit Leidenschaft“

+ © Christoph Reichwein/dpa Vom 3. bis zum 13. August herrscht Kirmestrubel in Herne: Die Cranger Kirmes 2023 lockt wieder Millionen Besucher auf den Festplatz. © Christoph Reichwein/dpa

Die Cranger Kirmes 2023 ist in vollem Gange. Neben Fahrgeschäften und Imbissbuden sind Besucher auch von einem Busfahrer begeistert.

Herne – Am 3. August ist das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen gestartet. Seitdem strömten bereits über eine Million Besucher auf den Festplatz der Cranger Kirmes 2023. Die Veranstalter zeigten sich mit dem Start zufrieden: „Wir geben alle unser Bestes, damit Crange das beste Volksfest im Universum bleibt“, verspricht Patrick Arens, Präsident des Bundesverbands Deutscher Schausteller. Bei einigen Besuchern sorgte allerdings ein Busfahrer für besonders viel Freude.

