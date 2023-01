Bewaffnete Räuber überfallen Geldtransport in Saarlouis

Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis. © BeckerBredel/dpa

Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Räubern, die am Morgen einen Geldtransporter in Saarlouis überfallen haben. Lesen Sie hier, was bislang zu dem Vorfall bekannt ist:

Alarm in Saarlouis. Die sechstgrößte Stadt des Saarlands wird am Freitagmorgen (13. Januar) durch einen Vorfall erschüttert. Wie mehrere Medien berichten, soll gegen 8 Uhr ein Geldtransporter im Stadtteil Lisdorf überfallen worden sein. Die bislang unbekannten und flüchtigen Täter sollen dabei sehr brutal vorgegangen sein. Mindestens zwei Personen werden verletzt. Es sollen zudem Schüsse gefallen sein. Auch eine Explosion ist zu hören gewesen.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet, was bislang zu dem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis bekannt ist.

Die maskierten und bewaffneten Täter befinden sich derzeit auf der Flucht. Die Polizei Saarland vermutet, dass sie in Richtung Landesgrenze nach Frankreich fliehen.