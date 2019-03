Der Comedian aus Bielefeld verunglückte mit seinem Wagen auf dem Heimweg. Nach dem heftigen Unfall veröffentlichte Ingo Oschmann ein Video auf Facebook. Ein Fans kommentierte den Post.

Update: 25. März, 10.47 Uhr. Bielefeld – Über die sozialen Medien bekam der Promi aus Bielefeld viele liebe Nachrichten. Ingo Oschmann war in der vergangen Woche nur knapp einer Katastrophe entkommen. Auf dem Heimweg verunglückte der 49-Jährige auf der A46. Er prallt mit seinem Wagen in das Heck eines stehenden LKW.

Der Promi aus Bielefeld wurde nach dem heftigen Aufprall vorsichtshalber in eine Klinik gebracht. Die Ärzte führten einen Gesundheitscheck durch. Die kommenden Auftritte muss Ingo Oschmann verschieben. Aber seine Fans sind ihm nicht böse. Im Gegenteil. Sie wollen, dass sich ihr Star etwas Ruhe gönnt. Dieser Kommentar eines Users regt zum Nachdenken an.

Comedian aus Bielefeld in Horror-Unfall verwickelt

Erstmeldung 22. März. Bielefeld – Ingo Oschmann ist offenbar am Donnerstagabend mit seinem Wagen in das Heck eines LKW gerast. Der Laster stand auf der A46 bei Düsseldorf. Der Comedian aus Bielefeld hatte nach eigenen Angaben großes Glück. "Heute Nacht wurde mir ein zweites Leben geschenkt", schrieb der Promi auf seiner Facebookseite, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Promi postet Video nach Unglück

Dem Comedian aus Bielefeld geht es nach der heftigen Kollision den Umständen entsprechend gut. Das Management von Ingo Oschmann gab bereits Entwarnung. Der 49-Jährige befindet sich nach dem Unfall allerdings vorsorglich im Krankenhaus. Verletzt wurde er aber offenbar nicht.

Am Unglücksort machte der Promi aus Bielefeld ein Video von dem Unfallwrack. Ingo Oschmann kam gerade von einem Auftritt, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Laster kam. Er war auf dem Weg nach Hause, denn inzwischen wohnt der Comedian in Düsseldorf.

Bielefeld: Ingo Oschmann sagt Auftritte ab

Nach dem Zusammenstoß wird der Comedian aus Bielefeld einige Auftritte absagen müssen. Darunter fällt wohl unter anderem sein Besuch in Essen am kommenden Samstag. Ob Ingo Oschmann in der nächsten Woche wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung werde aber nach Angaben seines Managements zeitnah getroffen.

