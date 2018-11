Hitlergruß in Straßenbahn – ein Fahrgast macht kurzen Prozess

Ein Fahrgast hat in einer Bielefelder S-Bahn den Hitlergruß gezeigt (Symbolbild).

In einer Straßenbahn im westfälischen Bielefeld zeigt ein Betrunkener den Hitlergruß. Daraufhin rastet ein Fahrgast aus.

Bielefeld – In einer Straßenbahn kam es zu einem brutalen Vorfall. Ein Fahrgast rastete aus, weil ein anderer mit dem Hitlergruß auf sich aufmerksam machte, wie owl24.de* berichtet.

Hitlergruß in Bielefeld: Zunächst Diskussionen

Am gestrigen Donnerstag (15. November) fuhr ein 35-jähriger Mann mit einer Bielefelder S-Bahn der Linie 1. Die Bahn befand sich auf der Arthur-Ladebeck-Straße in Richtung Senne, als der betrunkene Fahrgast plötzlich den Hitlergruß zeigte. Daraufhin sprach ihn ein Mann an, um ihm zu erklären, warum er das lassen solle.

Bielefeld: Fahrgast zeigt Hitlergruß - Mann rastet aus

Noch während der Mann auf den betrunkenen Bielefelder einredete, kam ein dritter Fahrgast hinzu und schlug dem 35-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach floh der Angreifer an der Haltestelle "Brackwede" aus der Bahn in Richtung Gütersloher Straße.

Bielefeld: Polizei sucht nach Angreifer aus S-Bahn

Nach der Attacke in der S-Bahn sucht nun die Polizei Bielefeld nach dem Angreifer. Zeugen des Vorfalls beschrieben ihn folgendermaßen:

1,75 bis 1,80 Meter groß

Schmale Statur

Kurze, schwarze Haare

Vollbart

Dunkle Jacke

Dunkle Jeans

Turnschuhe

Südländisches Aussehen

Hinweise nimmt die Polizei Bielefeld unter der Nummer 0521/545-3021 entgegen. Der 35-Jährige, der den Hitlergruß zeigte, muss mit einer Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechnen.

